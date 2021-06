TOP trenérské eso je pryč z trhu. Další zázraky v NHL? Stanice New York

Nedělá mu problém dělat zázraky. S Vegas dokázal trenér Gerard Gallant hned při první sezoně v historii klubu dojít do finále Stanley Cupu. S podceňovanou Kanadou na posledním MS došel pro zlato. A umí i překvapit. Čekalo se, jak si velké trenérské eso plácne se Seattlem, dalším novým týmem v NHL. Takže další cesta do finále s partou, která se sejde v září? Kdepak, stane se 36. koučem v historii New York Rangers.

Majitel Jim Dolan spustil po sezoně zemětřesení, dost věcí se změnilo. Rangers jsou v přestavbě, mají na soupisce jedničku posledního draftu Alexise Lafreniera, dvojku draftu 2019 Kaapa Kakka a další talenty. Jenže čtyřikrát za sebou nepostoupili do play off. Majitel dal najevo, že změny se dějí příliš pomalu. Takže vyhodil trenéra, prezidenta klubu i generálního manažera.

Novým šéfem organizace se stal bývalý útočník Chris Drury a 14. května se sešel s Gallantem. Ještě před jeho odletem na MS v Rize se odehrála klíčová schůzka, kde se vše začalo rodit. Teď deník NY Post zveřejnil, že v pondělí Drury nabídl smlouvu a Gallant kývl. Údajně by měla být čtyřletá s platem mezi 4-5 miliony dolary ročně.

„Osobně pro mě bylo skvělé, že jsem zase dostal na lavičku. Fakt, že se nám povedlo ještě pro Kanadu vyhrát zlatou medaili, z toho dělá ještě mnohem výjimečnější událost,“ komentoval Gallant pro The Athletic svůj zážitek z mistrovství světa. Z Vegas byl propuštěn v půlce sezony 2019/2020 a od té doby se spekulovalo, kdo po něm skočí. „Měl jsem několik pohovorů, netrénuju 16 měsíců, tak je přirozené, že mi to chybí. Čekám na příležitost a doufám, že přijde brzy,“ dodal ještě Gallant. Po pohovoru z něj měli být Rangers, podle zámořských novinářů, nadšeni, ale hodně o něj stál i Columbus. Klub z New Yorku začal ale jednat rychle.

Gallant umí z týmu vymáčknout víc, než si ostatní myslí. Nedokázal to jen s Kanadou a s Vegas. Podobou věc předvedl na Floridě, kde vedl tým s tehdy 43letým Jaromírem Jágrem a mladými hvězdičkami Aleksandrem Barkovem a Jonathanem Huberdeauem. Jágr v sezoně 2015/2016 posbíral 66 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem týmu, byla to jeho poslední velká éra v NHL, kdy na něm tým ležel. Florida dokonce i nečekaně postoupila do play off.

„Gallant je jedním z nejlepších trenérů, kteří dokážou přimět hráče, aby se podřídili jejich vizi, plus hráli tvrdě i pro něj,“ charakterizoval ho bývalý brankář Floridy Roberto Luongo a v Lotyšsku generální manažer Kanady.

Přesně tohle si přejí i Rangers. Potřebují dostat ze svých zkušených hráčů Kreidera, Trouby nebo Zibanejada ještě víc. Potřebují začít hrát tvrdě. Potřebují mladé hvězdičky formovat tak, ať se chystají na úspěch. Kroky majitele Dolana totiž jasně ukazují jeho vizi: Máme tým budoucnosti a budoucnost začíná právě teď, nebudeme čekat.