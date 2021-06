Pilař: Lovrenův faul? Jeho blbost. Schick překvapuje. Holeš bude hrát dál

Na probíhajícím EURO sleduje v televizi prakticky každý zápas, fotbalem žije. Nebýt zdravotních komplikací, které překonal jen obrovskou vůlí a trpělivostí, díky níž stále hraje na prvoligové úrovni za Jablonec, možná i on ještě oblékal reprezentační dres. Co říká Pilař na počínání Šilhavého výběru proti Chorvatsku?

Šlo spíš o hodně takticky vedený zápas, je to tak?

„Přesně tak. Hráli jsme dobře směrem do obrany. Chorvatům jsme toho moc nedovolili, což bylo samozřejmě dobře, že naše obrana byla pevná. Čekal jsem od Chorvatů trošku víc, že budou směrem do ofenzivy silnější, ale my jsme je dobře ubránili. Takový byl i taktický záměr, povedlo se to.“

Chorvatský stoper Dejan Lovren, který loktem fauloval Patrika Schicka, tvrdí, že o žádnou penaltu nešlo. Co si o tom myslíte?