Sivok před Chorvaty: Presink pomůže, ale pozor... Nasadil by Krále?

Jakou taktiku zvolit na Chorvaty?

„Nejsem trenér, úplně přesnou taktiku bych si nedovolil radit. Ale půjde o úplně jiný zápas než proti Skotsku. Ten byl plný soubojů a nasazení, nešlo o žádnou velkou kombinaci. Chorvati se mi proti Anglii nelíbili, nepředvedli úžasný výkon. Mají spousty skvělých hráčů, ale jejich tempo nebylo na nějaké vysoké úrovni. Budeme muset určitě víc hrát. Proti Skotsku to bylo fyzicky náročné, ani jeden z týmů se nedostal do velké kombinace. Chorvati jsou daleko lepší na balonu, ale nehrají tak fyzicky náročně. Pokud se dostanou před vápno, budou kreativnější a individuálně vyspělejší, než Skoti.“

Projeví se na mužstvech výkon z prvního zápasu na EURO?

„Určitě jsme v mentální výhodě. První zápas je plný očekávání, oni ho proti Anglii nezvládli. Chorvaté musí vyhrát, my můžeme. Mají kvalitu, ale psychika bude hrát roli. Nepřesvědčili mě, že by měli být tak dobří, jako na mistrovství světa.“

Zafunguje na ně vysoký presink?

„Přesně tak. Pokud bude presink cílený a dobře načasovaný, je to určitě silná česká stránka, to se potvrdilo proti těžkým soupeřům Anglii nebo Belgii. Pokud ale při napadání propadnou jeden dva hráči, pro kluky vzadu to bude obrovsky těžké. Bude tam hodně prostoru, Chorvaté to mohou trestat. Bude to střídavé, nějaké pasáže utkání se do vysokého presinku dostaneme, ale nemyslím si, že tak proběhne většina utkání.“

Vzpomínáte si na zápas na EURO 2016, kde jste proti Chorvatům remizovali 2:2?

„Samozřejmě. Chorvatský tým byl tehdy na úplně jiném výkonnostním levelu. Dostávali se na vrchol, byli plní očekávání a vypadli nešťastně v osmifinále (po prodloužení 0:1 s Portugalskem), kde byli jasně lepší. Tehdy byli proti nám skvělí a celé utkání ovládli. Těžko se to srovnává. Někteří hráči jako Perisič, Brozovič, Modrič jsou stále v týmu, ale už nejsou tak nebezpeční jako před pěti lety, nemají takovou kvalitu. My jsme měli štěstí, že zápas byl přerušený (kvůli protestům chorvatských fanoušků), dali jsme dva slepené góly, co nás udržely ve hře o postup.“

Mohou Chorvaté znervóznět, pokud se nebude zápas vyvíjet podle jejich představ?

„Mohou být podrážděnější. Ale