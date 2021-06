Zadečky ven! Fotbalisté mimo Euro vyvezli partnerky na dovolené

Nenápadná exhibice na jachtě

Šanci bojovat o pohár mistra Evropy v dresu Německa Julian Draxler (27) nedostal, tak vyrazil do světa a vzal modelku Sethanii Taingovou k moři. Konkrétně do španělské Formentery. A pohled na zamilovaný pár, jemuž dominuje pozadí partnerky je to pěkný.