Portugalsko - Francie 2:2. Fantom Ronaldo má 109. gól, přepsal historii

Tři ze čtyř branek padly z penalty. Tu úvodní proměnil v první půli Cristiano Ronaldo, následně ještě do přestávky odpověděl po stejné možnosti Karim Benzema. Stejný hráč následně poslal Francii po přestávce do vedení, avšak v 60. minutě vyrovnal opět z penalty Ronaldo. Hvězdný útočník 109. brankou v reprezentaci vyrovnal absolutní mezinárodní rekord Aliho Daeího.

V utkání začali lépe svěřenci portugalského trenéra Santose, kteří se do první šance dostali po šesti minutách hry. Ronaldovu hlavičku v záklonu však lapil brankář Lloris. Francouzi pak kontrovali únikem Mbappého, ale toho pro změnu vychytal gólman Patricio.

Oba týmy následně pokračovaly v opatrné hře a čekání na chybu soupeře. Ta přišla ve 28. minutě, kdy Lloris při vyboxování centru do pokutového území zasáhl nešetrně pěstí do obličeje hlavičkujícího Danila a rozhodčí nařídil pokutový kop. Otřeseného Danila pak museli pár minut ošetřovat na hřišti lékaři. K penaltě se následně postavil Ronaldo a střelou do protipohybu poslal Portugalce do vedení. Čtvrtým gólem se dostal do vedení v tabulce střelců turnaje a zároveň šlo o jeho rekordní 20. trefu na vrcholné akci.

Když už se zdálo, že do kabin půjdou Portugalci s jednobrankovým vedením, upadl po souboji se Semedem v pokutovém území Mbappé a sudí Mateu Lahoz nařídil k nelibosti úřadujících evropských šampionů penaltu i pro Francii. Z ní srovnal pro změnu Benzema a vstřelil svůj první reprezentační gól od října 2015.

Pro Portugalce navíc bylo po přestávce ještě hůř. Nejen, že do druhé půle již nenastoupil otřesený Danilo, hned po dvou minutách hry jim navíc zaběhl za obranu Benzema a přesnou ranou dokonal obrat v zápase. Stal se tak třetím Francouzem po Thierrym Henrym a Zinedinem Zidanem, který dal na MS i ME dvě branky v jednom zápase.

Obhájce evropského titulu však táhl dál Ronaldo. Jeho hlavička o chvíli později sice ještě do sítě nezamířila, ale po hodině hry hvězda Juventusu Turín trefila v pokutovém území ruku Koundeho a sudí nařídil už třetí pokutový kop v zápase. Ronaldo z něj ani tentokrát nezaváhal a 109. trefou v reprezentaci vyrovnal absolutní mezinárodní rekord Aliho Daeího.

Francouzi se nechtěli s remízou spokojit a vrhli se znovu do útoku, ránu Pogby však výborně vytáhl mimo Patricio a zkušený brankář si pak následně poradil s dalším pokusem Griezmanna. Na konečné remíze, která je v historii střetnutí obou celků teprve třetí z 28 zápasů, nezměnil nic ani pád Comana v nastaveném čase po souboji s Fernandesem. Sudí Mateu Lahoz už čtvrtou penaltu neodpískal.