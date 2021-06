Slováci uvařeni v sauně, gólmanův kiks. Kouč: Tohle se nesmí opakovat

Ostuda zažehána. Stejně jako v roce 1996 i letos se Španělsko po tristním vstupu do evropského šampionátu přeci jen kvalifikovalo do vyřazovací fáze. Slovensko v Seville nekladlo téměř žádný odpor – v 35 stupních se uvařilo vlastními kiksy, čímž utrpělo debakl 0:5. „Je to určitě nejkrutější prohra v mé kariéře,“ hlesl slovenský trenér Štefan Tarkovič.