Motivační vzkaz od bývalého šéfa FAČR Pelty: Hrdost vás požene!

Fotbal míval živelného šéfa Miroslava Peltu (56), který měl ve zvyku vtrhnout do kabiny a ve zlomových momentech zasáhnout do dění. Jenže současný předseda FAČR Petr Fousek (58) je jiný a ani takovou možnost nemá. Co teď?

„Jsem na dovolené, ale taky trochu na trní. Láká mě do Budapešti vyrazit. Možná to i udělám," povídal Pelta . Tým už vykopal na Euru 344,3 milionu, zhruba čtvrtinu z toho si rozdělí hráči a trenéři. Pelta míval ve zvyku mimořádně motivovat, tedy odměňovat, protože, jak říkával, »dárečky má každý rád«.

„Těmhle klukům přihazovat nad rámec domluvených prémií asi nemá smysl. Všichni si vydělávají v klubech velký peníze. Tohle je akce hlavně o hrdosti, můžou hrát za Česko, fandí jim národ. To je požene vpřed!“ míní Pelta.

Minule před Eurem 2016 – to byl Pelta ještě šéfem FAČR – na náklady asociace přijely do Rakouska na soustředění partnerky hráčů i s dětmi. Takový dáreček letos nepřicházel v úvahu kvůli covidu. Ostatně současný předseda Fousek ani sám nemá přístup do covidové bubliny reprezentace, takže komunikuje se všemi jen na dálku.

„Tohle bych těžko rozdýchal, neumím si to představit, pro mě by to byl hroznej trest! Já byl zvyklej být s trenéry v úzkém každodenním kontaktu,“ podotýká Pelta. Fousek mu dělal během jeho předsednictví poradce. Teď vládne na Strahově on – co by mu vzkázal jeho bývalý nadřízený, který mimochodem ve volbách přál jeho sokovi Poborskému ?

„Apelovat na hrdost. Ti hráči to všechno samozřejmě vnímají, i tak to má smysl. Tohle je obrovská šance, kterou mají jednou za dlouhou dobu! Podle mě jsou postupový šance vyrovnaný, čekám, že podle toho bude zápas s Nizozemci vypadat.“

Miroslav Pelta se kolem týmu točil na posledních dvou Eurech 2012 v Polsku a 2016 ve Francii. Nyní je na dovolené.







