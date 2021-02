Rebel Kyrgios: zazářit a shořet. Když se ze showmana stává klaun...

„Už vám k němu nic říkat nebudu,“ nechtěl se Novak Djokovič nechat zatáhnout do půtek s Nickem Kyrgiosem, jenž ho peskoval za chování během pandemie slovy jako vrták a hodně podivná jednička. „Jemu jde jen o to, aby získal pozornost.“

Zlatá slova. Pozornost, přesně ta stačí tenisovému výtržníkovi. I tentokrát ji v Melbourne na sebe strhl, a pak se z grandslamu poroučel ještě před koncem prvního týdne. Tenhle model už by si mohl nechat patentovat.

Ve 2. kole rozžhavil Kyrgios stadion Johna Caina doběla, když smazal dva mečboly a přemohl mladého nasazeného Francouze Ugo Humberta. Aby na stejném místě o kolo dál velký zápas s Dominicem Thiemem odevzdal, i když vedl 2:0 na sety (6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6). Zase se mu tleskalo, když ve druhé sadě při setbolu zaskočil daleko za základní čarou returnujícího Rakušana podáním spodem, z něhož bylo eso. Dostal i trestný fiftýn, hádal se s hlavním sudím. Když měl však Australan udělat svou skutečnou práci, tedy vyhrát, neměl na to.

Šálit tenisové bohy můžete jen nějaký čas, oni vás ale přesto vyzpovídají, kolik sportu s raketou dáváte. A Kyrgios nemá v tomhle ohledu moc co nabídnout. I proto byl výsledek zápasu s Thiemem, tréninkovým maniakem a jedním z nejlépe připravených hráčů, veskrze spravedlivý. Jak se připravoval loni Kyrgios během pandemie, když odmítal opustit Austrálii? Pět měsíců nevzal raketu do ruky, pak trénoval dvě hodiny denně. Dobré pro ambiciózního rekreanta, ne pro uchazeče o největší tituly.

„Kdyby měl za sebou víc hodin tréninku, možná to mohl zvládnout,“ komentoval výsledek utkání s Thiemem expert Eurosportu Mats Wilander, jenž patří mezi fanoušky Kyrgiosova zajímavého tenisu. I legendární Švéd už ale pomalu ztrácí s Australanovou kariérou trpělivost. „Zase to byla pro Nicka typická situace. Má natrénováno dost hodin, aby mohl po pětiseťáku ohrozit někoho tak kvalitního jako Thiem? Vždy předvede jeden dva skvělé zápasy a pak mu dojde šťáva. Aby se dostal na další úroveň, potřebuje začít tyhle grandslamové zápasy proti nejlepším vyhrávat. To nám však moc neukazuje, i když se na něj dívá dobře.“

Je to hříšné mrhání talentem, říká se o neotesanci Kyrgiosovi už dávno. Někdo tak nadaný, kdo má s Djokovičem bilanci 2:0 a třikrát porazil i Rafaela Nadala, měl být v jiných sférách než na současném 47. místě. Turnajoví ředitelé ho chtějí vidět na svých akcích, protože za ním jdou davy. Někteří ho nenávidí, jiní milují. Prostě budí emoce, v dnešním robotickém světě tenisu schopnost k nezaplacení.

Svým kymácivým krokem pochoduje po kurtu, radši zahraje frajeřinku, než aby zvolil konzervativní úder. Trénuje v basketbalových keckách a dresu svých oblíbených Boston Celtics. I před velkým zápasem klidně vyrazí do hospody, po něm ještě na delší dobu. Je zcela jiný než zbytek pelotonu s raketou.

Nick Kyrgios na posledních grandslamech 2021 Australian Open 3. kolo 2020 Roland Garros nestartoval US Open nestartoval Australian Open 4. kolo 2019 US Open 3. kolo Wimbledon 2. kolo Roland Garros nestartoval Australian Open 1. kolo 2018 US Open 3. kolo Wimbledon 3. kolo Roland Garros nestartoval Australian Open 4. kolo

Podle některých je Kyrgios největším talentem, který za posledních deset let na okruh dorazil. Náramný servis, na svých 193 centimetrů úžasně kočkovitý pohyb, ruka víc než šikovná. Jen kdyby se mu chtělo víc hrát tenis a dovedl se pro svůj sport nadchnout.

To se bohužel neděje ani v Australanových pětadvaceti letech, kdy už se dostává do věku, v němž se tenista příliš nemění. I po krachu s Thiemem zopakoval, že mu tenis za poslední rok vůbec nechyběl. Představa, že by vyrazil na turnaje mimo svůj kontinent, ho prý momentálně nijak neláká. „Jsem zvyklý na plné stadiony, nebudu se cpát na turnaje, kde bych musel do karantény a kdovíco ještě by mě čekalo. Těžko říct, co mě čeká,“ pokrčil rameny.

Tenis není jeho vášní, nýbrž pouze skvěle placenou prací. Je mu pohodlně v póze nepochopeného génia, jenž čas od času předvede své nadání, ale na víc nemá natrénováno. A jeho dvě grandslamová čtvrtfinále z teenagerských let pomalu zapadají prachem…

Tahle vizitka už tak zábavná není.