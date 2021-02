Manažer Petera o Muchové: Jde zápas vyhrát, ne odehrát a nešetří na sobě

Ponocuje, na dálku stejně jako zbytek týmu fandí a těší se, že se společná práce takhle vede. Že by byl ale Tomáš Petera překvapený? Ani omylem. Protřelý obchodník viděl obří talent v Ize Šwiatekové, šampionce Roland Garros, s níž chtěl před lety spolupracovat. Podobný potenciál má podle něj i Karolína Muchová.

Co vám o Muchové řekl náramně otočený čtvrtfinálový zápas s Bartyovou?

„Primárně mi řekl, že je tam velmi výrazné zlepšení v hlavě. To je jasný pokrok. A co se týká vlastní hry, je vidět, že s Davidem (Kotyzou, koučem) udělali spoustu práce a některé prvky, na nichž pracují, je už schopná používat. I posun v taktice vedení zápasů je vidět. Mám radost z toho, že to jde správným směrem. Nové věci je schopná aplikovat a ony fungují. A to nemluvím jen o zápase s Bartyovou ale i o těch předešlých. Primární zlepšení je však skutečně v hlavě.“

Mentální kouč Radek Šefčík, s nímž začala spolupracovat, musí dělat dobrou práci.

„Určitě. Věřím Davidovi, a když on řekne, že je dobrý a má s ním zkušenosti, tak o tom nepochybuju. Naštěstí spolu našli dobrou chemii, což mi Kája hlásila už po první seanci. Protože ona už dřív pracovala s mentálními kouči, jenže nikdy tomu asi úplně nevěřila, necítila se v tom pohodlně. Tady se pohodlně cítí.“

Jaké zlepšení v tenisových dovednostech Muchové vám nejvíc imponuje v Melbourne?

„Nechci o tom mluvit moc veřejně, aby si je soupeřky nenačetly. Když to však shrnu obecně, změnila se trochu její pozice pohybu na kurtu. Zlepšila bekhend. A aniž by si toho moc lidí všimlo, tak změnila servis. Začala při něm přisunovat nohu, dřív dělala přeskok. Servis je technicky úplně předělaný. Kvůli potížím s břišním svalem nemůže servírovat úplně naplno, přesto to docela funguje a v důležitých chvílích si podáním pomůže.“

Působí i vyrýsovanější. Je fit?

„Je víc fit. Je to dané spoluprací Davida s Jardou (kondičním Blažkem). V trénincích se navzájem doplňují, našli společnou řeč, jak strukturovat tenisový trénink s kondičním. Pořád má ale ve fyzičce co zlepšovat, což je samozřejmě dobře.“

Jak se vám dívá na její moderní pojetí hry s častými výpady na síť? Tenhle tenis se zase začíná obecně hodně prosazovat.

„To je základní charakteristika, kterou má od začátku. Díky tomu jsem věřil a pořád věřím, že ji tenhle styl dovede až úplně nahoru. Protože hraje jinak než ostatní holky a pro soupeřky je její tenis hrozně nepříjemný. S Bartyovou hrají hrozně podobně, obě umí voleje, dokážou si dojít pro bod dopředu. Řekl bych, že tenhle styl by ji měl dovést až nahoru. Ale je k tomu potřeba ještě zlepšit mezihru.“

Co znamená až nahoru?

„Od začátku říkám, že chci top 10. Pak už je to otázka zdraví, štěstí, konstelace hvězd. A může to být třeba až úplně nahoru.“

Souhlasíte, že kreativnější hře bude patřit budoucnost ženského tenisu?

„Na ten ovšem musíte mít typ hráčky, tohle nejde naučit. Cibulkovou takhle hrát nenaučíte. To prostě nejde. Když jsem se díval na Sabalenkovou se Serenou, je sice úžasné,