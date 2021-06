Přítelkyně olympionika Pullina (†32): Po smrti mu vzala sperma, teď je těhotná!

Život píše neuvěřitelné příběhy. Jeden takový nyní zveřejnila Ellidy Vlugová. Ta minulý rok v červenci zažila nejhorší okamžiky, když se dozvěděla, že její životní láska a jeden z nejlepších snowbardistů světa Alex »Chumpy« Pullin (†32) tragicky zemřel. Pár se v tu dobu snažil založit rodinu a Ellidy se tohoto snu nevzdala. Rozhodla se pro zoufalý pokus, který se nakonec ukázal jako ten šťastný.

Osmiletý vztah byl najednou přerván krutou rukou osudu. Alex nešťastně zahynul při harpunování u Gold Coast v domovské Austrálii. Nyní, téměř přesně po roce od bolestné ztráty, oznámila Ellidy na Instagramu, že je těhotná a v říjnu očekává narození potomka. Trojnásobný olympionik a dvojnásobný mistr světa ve snowboardcrossu se tak dočká pohrobka.

„V týdnech po jeho smrti jsem se modlila k bohu, abych byla těhotná. Tak moc jsem doufala v ten malý zázrak. Všichni věděli, jak moc se snažíme o dítě a jak dlouho,“ svěřila se budoucí maminka pro 7News.

Po tragické události naštěstí přišel nápad, který jí po těžkých časech přinesl radost. „Bavili jsme se o odběru spermatu. Ve státě Quennsland je možno do 36 hodin získat sperma od zesnulé osoby. Museli jsme spěchat. Rodiče Alexe byli ve městě, všichni podepsali dokumenty a vyřídili jsme to s právníky, koronerem a doktory. Nemůžu uvěřit, že vyprávím tento příběh,“ pokračovala ve vyprávění Ellidy.

„Je to ta nejvíc hořkosladká věc na světě a emocionální horská dráha. Ale je to taky ten největší dar. Nebylo to tak, jak jsme si plánovali, život je šílený, ale budeme mít dítě. Je to neuvěřitelné a tak emocionální,“ dodala.