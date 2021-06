Pryč z top 10? Žebříček je mi volný, řeším hlavně výsledky, říká Plíšková

V první sadě se povedla otočka, pak už jste byla lepší hráčkou. Nezačne se vám po takovém povedeném zápase v neoblíbeném Wimbledonu víc líbit?

(smích) „Tak to zatím určitě ne. Na to je ještě dost brzo, nestačí se dostat jen do druhého kola, i když zápas nebyl špatný. Soupeřka byla na první kolo těžká, bylo vidět, že si celkem věří, jak hrála super na antuce. Odehrála jsem dobrý zápas, cítím se dobře i v tréninku. Od stavu 1:4 jsem hrála celkem slušně, takže pokud takhle budu hrát dál, vztah k Wimbledonu se možná zlepší. Uvidíme.“

Vystrašil vás nepovedený začátek?

„Ani ne. Poslední dobou je nemám úplně nejlepší, možná to je nervozitou. Vždycky začnu pomalu, a čím dýl se hraje, tím se cítím líp a líp. To platilo i teď. Ve druhém setu už mi přišlo, že mám navrch a můžu si vybírat, co zahrát. Servis byl kromě prvního gamu super, podržel mě v důležitých okamžicích. Cítila jsem, že mám tlak z úderů. Když budu takhle hrát dál, budu spokojená.“

Letošní Wimbledon je jiný, nebydlíte v domcích u All England Clubu ale na hotelu v centru Londýna. Je to hodně zvláštní?

„Už je to spousta let, co jsem tady byla na hotelu, jinak jsme měli vždycky barák. Mívala jsem tu i víc lidí, byl tu Ríša (vypletač Šodek), taťka, Míšova (manžela Michala Hrdličky) mamka. Teď můžu mít jenom tři lidi, což je nakonec taky fajn. Kromě toho, že nemáme barák a nemůžeme si jako vždycky vařit nebo chodit po Wimbledon Village, to moc jiné není. Fanoušků je docela dost, turnaj má docela atmosféru. Hrát bez lidí, to by bylo teprve hrozný! Jinak necítím žádný rozdíl. Tak jsme na hotelu, to taky není špatný. Je obrovský, má všechny služby, dost restaurací i jiných věcí. Je to bublina, nemůžeme ven, což mě trošku štve, ale na to už jsme taky zvyklí. Stejně jsme celý den na tenise.“

Před turnajem jste poprvé od září 2016 vypadla z elitní desítky žebříčku. Co pro vás tenhle ústup znamená?

„Popravdě vůbec nic. Vždycky jsem řešila spíš výsledky, ne statistiky. Už jsem byla i jedničkou, takže ranking je mi volný. I když ne úplně ukradený, protože určuje nasazení do turnajů a možnost lepšího losu. I když já ho mám v poslední době stejně dost na hov... Myslím, že jsem v desítce vydržela hodně dlouho. Přišla korona, nezačala jsem ve formě, jakou jsem si představovala. Vypadly některé turnaje, které mám ráda, jako třeba Brisbane. Tolik se prostě nehrálo, ale nijak mě horší žebříček neovlivňuje.“

Když se bavíme o horších losech, ve druhém kole vás čeká střelkyně Donna Vekičová, jíž jste skolila před měsícem v prvním kole Roland Garros. Na trávě může být dost nepříjemná, že?

„Měla jsem s ní hrát už v Eastbourne, kde se odhlásila, ani nevím proč. Na trávě to s ní bude těžší než na antuce, i když Paříž byla taky rychlá. Po operaci kolena do toho mega střílí. Na antuce se dá něco vybrat, na trávě je to těžší. Ale zase na ní víc píše servis, takže je k poražení. Na trávě jsme se ještě nepotkaly, určitě čekám dobrý zápas.“