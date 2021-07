Supermise severského Guardioly. Hjulmand: z neznámého je opěvovaný

Nemá extra životopis, přesto patří k trenérským králům letošního mistrovství Evropy. Kasper Hjulmand dánskou senzací na EURO překvapil i sám sebe, postup mezi osm nejlepších týmů kontinentu je jeho životní úspěch. Přitom kdyby pandemie neodsunula turnaj o rok, seděl by na tribuně a nikdo by o něm nevěděl. Teď se s Dánskem chystá na sobotní čtvrtfinále proti Česku.

Možná se občas musí štípnout, aby se ujistil, že se mu to všechno nezdá. Kasper Hjulmand zažívá nejbláznivější měsíc svého trenérského života, který byl dlouho celkem fádní. Kasper kdo? Fanoušci mimo Dánsko moc netušili, o koho jde, a i autor tohoto textu si zkraje EURO úzkostlivě dával pozor, aby koučovo příjmení v textech nekomolil.

Stačily necelé tři týdny – a chlapík s dobráckou tváří patří mezi nejpopulárnější Dány. Jeho týmu se tleská za ofenzivní fotbal i kuráž, s jakou se přenesl přes nečekanou ztrátu lídra Christiana Eriksena po kolapsu na hřišti. „V ten moment se pro nás všechno změnilo. Dostali jsme se do úplně jiné situace,“ vykládal Hjulmand.

Zažil svoje trenérsky nejsložitější dny, ale povedlo se: jeho chlapce děsivá událost nezlomila, napumpovala do nich novou energii. „Měl co dělat sám se sebou a se svými pocity, ale moc nám pomohl. Je to pravý lídr a jsem rád, že nás trénuje právě on,“ poklonil se kapitán Simon Kjaer.

Tým Dánska: Z ofenzivní mašiny jde strach, mužstvo nezlomila ani ztráta hlavní hvězdy

„Hodně s námi mluvil a nestyděl se za svoje emoce,“ popisoval univerzál Joakim Mähle. „Ještě víc nás to sblížilo: Kasper není jen trenér, ale taky kamarád.“

Přímočaří Dánové všechny čtyři soupeře na EURO přestříleli, v posledních dvou vítězných partiích pokaždé nasázeli čtyři góly a fanoušci už hledají paralely se zlatým týmem z mistrovství Evropy 1992. „Na to je ještě brzy,“ usmál se Hjulmand po pohodovém osmifinále s Walesem.

Jako hráč měl celkem obyčejnou kariéru a fotbal kombinoval se školou, ochutnal i univerzitní ligu na Floridě. Když musel v šestadvaceti skončit kvůli trablům s kolenem, brzy začal trénovat. Podceňovaný Nordsjaelland dotáhl k historicky prvnímu dánskému titulu a před sedmi lety střídal Thomase Tuchela v Mainzi, jenže ještě před koncem první sezony se kvůli mizerným výsledkům musel pakovat.

Nevzdal se, inspiraci hledal třeba u svého oblíbence Pepa Guardioly, často létal na jeho zápasy. „Pep je pro mě fotbalový Steve Jobs. Posunul náš sport na úplně jiný level a nepřestává ho inovovat,“ vyznal se Hjulmand.

Mimochodem, v Dánsku není známý jen kvůli fotbalu, angažuje se ve zlepšování podmínek pro handicapované. „Musí mít stejnou šanci na plnohodnotný život jako zbytek společnosti.“

Nástupcem Ägeho Hareideho u reprezentace se měl oficiálně stát po EURO 2020, jenže to se o rok odložilo. Tým přesto převzal v původním termínu u zaujal už během jarního startu kvalifikace na mistrovství í světa: Dánové ve třech zápasech stihli dohromady čtrnáct branek.

A EURO? Navzdory prvním dvěma porážkám hurá do čtvrtfinále! „Upřímně, radši bych hrál proti Nizozemsku, Češi mají šíleně dobrý tým,“ poznamenal Hjulmand. „Myslím, že jsme na šampionátu zatím všechny soupeře dokázali uštvat, ovšem teď nás poprvé čeká někdo, kdo se nám v intenzitě hry vyrovná.“

Bude to tak? V sobotu se uvidí.