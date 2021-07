Skandální bránění a Hašek se čílil: Insigne to dělá pořád, tak se připravím

Osu belgické sestavy tvoří superhvězdy, ale proti Itálii nebyly stoprocentní. Eden Hazard nemohl kvůli zranění ani mezi náhradníky, Kevin De Bruyne zase do poslední chvíle dával dohromady pochroumaný kotník.

„Pokud stopeři a střední záložníci Itálie uhrají Lukaka, měli by to zvládnout,“ předpovídal ještě před zápasem ve studiu iSport fotbalový trenér Martin Hašek. V prvním poločase měl částečně pravdu, jen stoperům a záložníkům musel pomoct gólman Gianluigi Donnarumma, který Lukaka i De Bruyneho vychytal fantastickými zákroky.

A pak udeřili "Azzurri". Skóre otevřel Nicolo Barella a branku na 2:0 přidal po své typické individuální akci a krásné střele Lorenzo Insigne. "Rudí ďáblové" před ním ustupovali jako před svěcenou vodou a na střelu byl krátký i Thibaut Courtois.

„Při druhém gólu bylo chování Belgie skandální, báli se penalty. Gól Insigneho bych vyčítal i trenérovi. Tohle za sezonu udělá dvacetkrát a člověk nemusí být atomový inženýr, aby zjistil, že je to nebezpečná věc a musí se jí předcházet,“ nechápal fotbalový redaktor Sportu Jakub Konečný.

Martin Hašek souhlasil. „Tohle byly oba góly, které šly jednoznačně ubránit. Pokud vím, že Insigne chodí z levé strany, navádí si to do středu a dělá to pořád, tak se na to připravím. Střední záložníci musí zabránit kličce na střed. I stopeři mohli couvat pomaleji, aby se snažili zabránit trajektorii střely,“ přemýšlel bývalý kouč Bohemians.

Zápas zdramatizovala penalta, kterou potvrdil i VAR. Pro Romela Lukaka ji získal rychlým průnikem Jeremy Doku.

„Jeho rychlost je brutální. Má neskutečné zrychlení a takhle rychlý hráč může vytvořit situaci, která je nečekaná. Ve finále byl ten faul hloupý, nebylo ho třeba. Ale když se okolo tebe hráč prožene takovým kalupem, tak zpanikaříš. Konečně vidím někoho běhat takhle rychle, protože sprinterské výkony jsou slabší než v klubových soutěžích,“ všiml si Martin Hašek.

Ve druhém poločase i přes některé obrovské šance Belgie další gól nepadl, ale ani tak zápas neuspával.

„To, co jsme viděli, byl jeden z vrcholů šampionátu. Jak tím, že se střetly dva týmy, které byly kandidáty na vítězství, tak tím napětím, jak se hra přelévala. Byla i spousta situací, které vzbuzují emoce. Takové utkání člověka baví," uzavřel Martin Hašek. Italové se v semifinále utkají se Španělskem.