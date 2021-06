Česku tleskali i Nizozemci. Šilhavý: Zahřeje to! Smekl před Holešem

Mimořádný úspěch, fascinující výkon. Český trenér Jaroslav Šilhavý si vychutnával gratulace a skvělý pocit po postupu do čtvrtfinále EURO přes silné Nizozemce (2:0). Na vyprodaném stadionu v Budapešti tleskali jeho partě i někteří fanoušci poraženého soupeře, kteří ocenili výtečný výkon české družiny. „Odehráli jsme to skvěle, vyskočily z toho výjimečné výkony,“ zamířil úspěšný trenér chválu na duo Tomáš Vaclík a Tomáš Holeš.

Máte za sebou životní zápas?

„Byl to pro mě nejlepší zápas, nejprestižnější, největší. Říkal jsem to i hráčům na přípravě, že je to před námi a chceme to zvládnout. Soupeř byl velice silný, určitě favorit utkání. Hráli jsme týmově, vyskočily z toho výjimečné výkony. Tomáš Vaclík nám hodně pomohl, když na něj šel ve druhém poločase sám (Donyell Malen), chytil to skvěle a podržel nás. Tomáš Holeš jako defenzivní hráč dá gól a přihraje na něj, to je něco neskutečného. Prezentujeme se týmovým duchem, navíc kluci předvedli takticky skvělý výkon i proti deseti. Soupeř byl silný i v oslabení, ale nenechali jsme se nikam zbytečně vytáhnout. Atakovali jsme je nahoře, dostali jsme za to odměnu v podobě gólu na 1:0, pak přidali další gól. Musím všechny pochválit, je to skvělé a mám obrovskou radost. Byli tady po dlouhé době naši fanoušci, mohl se naplnit stadion. Je to něco úžasného.“

Povedly se vám změny v sestavě, souhlasíte?

„Kluci byli skvělí, nastoupil Pavel (Kadeřábek), který dlouho nehrál, a zvládl to na jedničku. Petr Ševčík to samé, je to herní, sebevědomý hráč. Kluci, co nastoupili, byli připravení a odehráli to výborně.“

Odehrál tým nejlepší výkon pod našim vedením?

„Šlo o osmifinále na mistrovství Evropy, takže asi jo. Zvládli jsme už velké zápasy v kvalifikaci, třeba s Anglií, ale tohle bylo play off a nám se podařilo vyřadit silné Holanďany, to má velkou hodnotu.“

Chápete, jak zvládl Tomáš Holeš v závěru zaspurtovat a připravit branku Patriku Schickovi?

„Mužem zápasu se stal určitě po právu. Takové výkony už podával ve Slavii, třeba proti Arsenalu byl také skvělý. Dneska byl ještě mnohem lepší tím, že zastavoval útoky soupeře a dal i gól. Když už na střídačku signalizoval, že má křeče, podnikl dlouhý sprint, dostal se tam a připravil to Páťovi (Schickovi). Pak šel po zásluze střídat, famózní výkon.“

Dušan Uhrin (trenér českých vicemistrů Evropy z roku 1996) před turnajem říkal, že jste dítětem štěstěny. Můžete takový výkon s národním týmem zopakovat?

(úsměv)„Mám velký respekt a pokoru, abych tady něco takového říkal. Mám radost z toho, co jsme jako tým dokázali. Byli jsme outsider mistrovství, ale tohle se nám podařilo. Věřím, že jsme schopni týmovým výkonem pozlobit i Dány a jít v turnaji dál.“

Máte radost, že vašemu výkonu tleskali i někteří nizozemští fanoušci?

„To je ta největší odměna, když fanoušci soupeře tleskají týmu. Častokrát jsme s nimi hráli, takové fanoušky oni mají. Když se výkon líbil, dokázali to ocenit, i když to byl soupeř. Zahřeje to na srdíčku, jsme za to rádi. Dneska tady na stadionu byla taková atmosféra, že jsme měli husí kůži, jen když jsme vyšli na hřiště. Jsme rádi, že jsme se s našimi fanoušky mohli radovat, byli u toho a pomohli nám v postupu.“

Už se dokážete zamyslet nad Dánskem, vaším soupeřem pro čtvrtfinále?

„Obávám se, že to bude náročnější. Dánové se po tom problému (kolaps záložníka Christiana Eriksena v prvním zápase proti Finsku) pozvolna dostali na vítěznou vlnu. Včera (v sobotu) to předvedli s Walesem. Nečeká nás nic jednoduchého, musíme je jako soupeře zanalyzovat a připravit se na další zápas. O případný postup se určitě popereme.“