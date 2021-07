Zásnuby jsou v reprezentaci v kurzu: Bereme se taky, hlásí Matějů a jeho Liana

Jako by se uvolnila stavidla lásky. Fotbaloví reprezentanti se po Euru hromadně žení a zasnubují. Vše odstartoval Antonín Barák svatbou, přidal se Alex Král se zásnubami a od té doby je to jedna romantika za druhou. Dalším kdo se rozhodl vstoupit do chomoutu je obránce Aleš Matějů.