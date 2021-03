První muž pod čarou. Barákův progres oslabuje Dočkalovu pozici

Skvěle vyvážené trio Tomáš Souček, Vladimír Darida, Alex Král si pod Jaroslavem Šilhavým vybudovalo tak silnou pozici, že pokud budou tito borci zdraví, není ve středu zálohy moc co řešit. Ovšem ve chvíli, kdy se z různých důvodů vyskytne jedno volné místo, je nyní Antonín Barák spolu s Tomášem Holešem první volbou, kdo díru zalepí. A nutno podotknout, že kvalitně. Jde jen o to, zda trenér vybere defenzivnější, či ofenzivnější variantu. Mít takhle na výběr je vždycky fajn.

Pro kouče výborná zpráva, Barák totiž vedle pohybově zdatnějších spoluhráčů do české hry přináší něco jiného, neotřelého, nápaditého. Jeho cit je výjimečný, jako by vždy věděl, co precizní levačkou v danou chvíli s míčem udělat. Poslat ho druhým dotykem diagonálně na druhou stranu a otočit těžiště? Nebo ho přikrýt a uklidnit hru? Či sám vyrazit vpřed a využít svou dobrou střelu?

Jak je libo, jak si situace žádá. Velmi cenná vlastnost získaná zkušenostmi z evropské TOP soutěže.

Horší informace je to nicméně pro Bořka Dočkala, jehož pozice v kontextu Barákova progresu a čím dál tím intenzivnějšího zabudovávání do národního kádru slábne.

Když už Šilhavý Dočkalovo jméno v nominaci vynechal, s napětím se čekalo, zda bude sparťanova kreativita během tří zápasů chybět. A protože i díky Barákovi zatím nechybí, EURO se Dočkalovi zase o kousíček vzdálilo.

Tahoun Hellasu má navíc ještě jednu výhodu: je schopen bezproblémově fungovat i coby žolík.