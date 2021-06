Šilhavého dilema na osmifinále: kdo za Bořila? Zvládl bych to, ujišťuje Matějů

Buď on, nebo Pavel Kadeřábek. Trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý má pro osmifinále s Nizozemskem (neděle 18:00) na EURO dvě alternativy, kým nahradit vykartovaného Jana Bořila. Problém je, že oba krajní beci z českého kádru měsíc nenastoupili do zápasu a v Budapešti půjdou do tuhého boje o všechno. „Náhrada za Honzu bude adekvátní,“ ujišťuje Aleš Matějů, 25letý obránce italské Brescie.

Jací na vás udělali Nizozemci dojem v dosavadním průběhu turnaje?

„Ze skupiny prošli úplně jednoznačně, tým mají fakt silný a kvalitní. Bude proti nám stát velice vyspělý soupeř, ale věřím, že to zvládneme.“

Zápas hrajete v Budapešti. Pomůže vám domácí prostředí?

„Určitě je to z Čech blíž, než z Nizozemska, ale těžko říct, jak je to přesně rozdělné s lístky a jaká šance je se tam pro české fanoušky vůbec dostat. (Více informací o vstupenkách ZDE). Každopádně věřím, že tam bude víc českých fanoušků a prostředí by pro nás mohlo být případně lepší.“

Těšíte se na vyprodaný stadion?

„Je to super, bude to snad po dvou letech, co budeme hrát takhle před fanoušky. Přijde plný dům, na to se všichni těší, pro české fanoušky to může být výborné.“

Jste připravený zaskočit za vykartovaného Jana Bořila na levé straně obrany?

„Je to osmifinále mistrovství Evropy, ten, kdo dostane předost a nastoupí, takovou šanci bude chtít chytit na pačesy. Třeba mu od začátku ostatní pomůžou, snad to nebude problém. Už jsem hrával zleva, nic nového to pro mě není.“

Naposledy jste do zápasu nastoupil za Brescii 10. května, během přípravy ani EURO neodehrál za český tým ani minutu. Nebojíte se dlouhé pauzy?

„Když jsme skončili v Itálii, neměl jsem volno, pořád jsem jel. To samé Pavel (Kadeřábek). Kdo z nás nastoupí, dá do toho maximum. Náhrada za Honzu bude adekvátní.“

Jak probíhala komunikace na lavičce ve chvíli, kdy dostal proti Anglii žlutou Jan Bořil? Nebylo by lepší dostat nějaké minuty v zápase, abyste se rozehrál?

„Možná by to bylo lepší, možná ne. Ale prohrávali jsme 0:1, byla to těžká situace. Chtěli jsme zápas otočit a zvládnout ho. Je v pořádku, že na hřiště šli hráči do ofenzivy, to je bez problémů.“

Berete to jakou velkou šanci, abyste se ukázal i případným zájemcům ohledně přestupu z Brescie?

„Nad tím jsem ani nepřemýšlel, priorita je teď jasná, být prospěšný týmu, abychom postoupili. Co bude následovat po EURO, je druhá věc. Nejsem tady, abych se prodával, ale abych pomohl týmu a dostali jsme se přes osmifinále.“

Jak je pro náhradníky těžké se během turnaje udržovat v provozu?

„Není to jednoduché, ale to není jenom o nás, kdo má menší zápasové vytížení. Stejná situace je pro všechny týmy na EURO, musíme to tak brát a pokračovat. Došli jsme do důležité části turnaje, teď jsou to příjemné starosti. Když se postoupí, bude to super a další práce bude jednodušší.“

Co očekáváte od Nizozemců na vaší straně, pokud nastoupíte?

„Mají tam hodně individualit, umí jeden na jednoho, jejich technická vyspělost je velká, mají tam individuality. Obě strany mají vyrovnané, z pravé strany jsou možná silnější. Ale člověk si asi nevybere, jestli na ně bude hrát zleva nebo zprava.“