Smíšená štafeta blízko olympiádě. Pomohl Maslák i Malíková

V uších slyšela, jak hlasatel odpočítává poslední sekundy. Finišující Barbora Malíková ale nic neřešila a drtila metry do poslední chvíle.

„Nedívala jsem se na tabuli a pak viděla čas pod 3:15, to mi přišlo neskutečný a říkala jsem si, že by to mohlo stačit na olympiádu,“ líčila Malíková.

Opravdu, je to blízko. Jen šestnáct nejlepších štafet si v Tokiu užije olympijskou premiéru smíšené čtvrtkařské štafety. Ale česká sestava už skoro otevírá zlatou bránu. Třináct týmů má jistotu díky kvalifikaci z MS 2019 a letošního světového šampionátu štafet. Další tři místa jsou ve hře časem. A mezi vlčáky jsou teď Češi nejrychlejší, na Kanadu na prvním nepostupovém místě v Kladně naběhli skoro dvě sekundy.

„Ten čas je kvalitní, nechci předbíhat, ale jsem docela optimista, do konce kvalifikace zbývají dva týdny,“ hodnotil Pavel Maslák, který si novou disciplínu zaběhnul poprvé. „Ti, co mají na to nás předběhnout, už tam jsou. Věřím, že tolik štafet, co by ten čas mohlo běžet, tam není.“

Smíšený tým dal dohromady výjimečnou skupinku. Maslák je český čtvrtkařský fenomén, trojnásobný mistr světa i Evropy v hale, evropský šampion venku a kdysi i senzačně pátý na venkovním MS v Moskvě. Šorm má už tři medaile z halových štafet na ME. Vondrová s Malíkovou jsou zase mladé hvězdy nastupující generace. Vondrové je jednadvacet a někdejší dorostenecká mistryně světa Malíková je ještě o dva roky mladší.

V Kladně štafetu rozbíhal Šorm, předával Maslákovi, třetí úsek běžela Vondrová a finišovala Malíková.

„Směřovali jsme k tomuhle závodu, jsem ráda, že když byla jen jedna šance, že takhle vyšla,“ radovala se Vondrová, která se letos po zimních zdravotních problémech rozjížděla pomaleji. „Věděla jsem, že na tom jsem dobře. Když chytím správný závod, super podmínky, diváci, to se člověk víc hecne…“

Dvě a čtvrt hodiny po smíšené štafetě stála Vondrová na startu sólové čtvrtky a vypálila čas 51,45 sekundy, jímž jen o desetinu zůstala za svým osobním rekordem a zároveň ostrým limitem pro olympiádu.

„Já jsem na ty starty zvyklá a už mi to chybělo. Konečně to zase šlape. Mně asi nesvědčí soustředit se na jeden závod, potřebuju, aby to jelo,“ usmívala se Vondrová. „Běželo se mi určitě líp, člověk má zaměstnanou hlavu. Už se zase cítím být jako Lada. Chytit správný závod a je i limit.“

I kdyby se to nepovedlo, Vondrová už má sólovou čtvrtku téměř jistou díky postavení v žebříčku. Podobně je na tom i Maslák. Šorm vzhlíží ještě k mužské štafetě, která má svou zlatou šanci o víkendu při první lize ME družstev v Kluži. Češi jsou v žebříčku zatím časem z předloňského MS v Dauhá o dvě místa a pouhých 13 setin sekundy za postupovou šestnáctkou.

„S klukama věříme, že větší šanci máme v mužské štafetě,“ říká Šorm. „Je tam větší hec. Osm let vozíme halové medaile, sbíráme finálová umístění, tak věříme, že tam je šance.“