Odpoledne železné Lady: Kilometr sprintem! Konečně to zase šlape, říká

Pro někoho by to byla bolavá kruťárna, sprinterka Lada Vondrová si ale v drsných závodních programech lebedí. Na úterním mítinku Kladno hází zvládla unikátní trojboj. Ve smíšené štafetě na 4x400 metrů přispěla k národnímu rekordu a olympijské naději, na sólové čtvrtce zůstala časem 51,45 jen o desetinu za limitem a na dvoustovce (23,35) si zlepšila osobní rekord.

Během necelých čtyř hodin si Lada Vondrová dala tři sprinty, v nichž v plné palbě naběhala rovný kilometr. A užívala si to, protože se od zimního zranění kotníku zatím do pohody dostávala. „Už se zase cítím jako Lada!“ usmívá se Vondrová.

Jak mítink hodnotíte?

„Já jsem ráda, konečně to zase šlape, teď jsem neměla moc závodů. Mně asi nesvědčí soustředit se na jeden závod, potřebuju, aby to jelo. A dneska se to potvrdilo.“

Mezi dvěma čtvrtkami jste měla dvě a čtvrt hodiny, co člověk prožívá v druhém závodě?

„Běželo se mi určitě líp, člověk má zaměstnanou hlavu. Tím, že jsme uspěli, byla jsem plná nadšení a docela jsem se na to těšila. Já jsem na ty starty zvyklá a už mi to chybělo.“

Pomohlo vám teplé počasí, kterého si atleti letos zatím moc neužili?

„Určitě, konečně to počasí spolupracuje. Ale ještě jsem nechytla čtvrtkařský vítr, zase foukalo první dvoustovku proti, což není nic moc. Ale lepší než v Brně. “ (v neděli se tam závodilo ve větrné vichřici – pozn. red.)

V individuální čtvrtce vám schází k limitu ještě desetina, ale díky žebříčku už máte olympiádu téměř jistou, není-li pravda?

„Jo, já doufám… Musím to zaťukat, nechci nic zakřiknout. Doufám, že bych se tam měla dostat na čtvrtce a štafeta by byla super bonus.“

S Patrikem Šormem, Pavlem Maslákem a Barborou Malíkovou jste v Kladně zaběhli národní rekord 3:14,84, který vás řadí nad postupovou čáru pro Tokio…

„Směřovali jsme k tomuhle závodu, jsem ráda, že když byla jen jedna šance, že takhle vyšla. Věděla jsem, že na tom jsme dobře.“

Cítíte ještě nějaké dozvuky zimního zranění?

„Chodím pořád ke svému fyzioterapeutovi, ten mi hodně pomáhá, hodně mě zachránil s kotníky. Všechno to bylo zbrzděné mistrovstvím světa štafet, tam jsme to museli trochu vyladit, abychom to nešli z plného tréninku. Teď se do toho teprve dostávám zpátky. Myslím, že na republice nebo na Evropě do dvaadvaceti by to mohlo vystřelit nejvýš.“

Kam až?

„Nemám tušení, prvně chci zaběhnout olympijský limit, pak už snad budu mít klidnou hlavu a budu se snažit ubírat, co to půjde.“