Malíková je zařízla! Atleti na ME do 23 let slaví další tři zlata, Štefela šokoval

Lada Vondrová se stala mistryní Evropy do 23 let v běhu na 400 metrů v osobním rekordu 51,19 sekundy. Barbora Malíková získala stříbro výkonem 51,23 (archivní foto) • Dominik Bakeš / Sport

České čtvrtkařky slaví na ME do 23 let zlato ve štafetě • ČAS - Tomáš Edlman

To je zlata, až oči přichází! Čeští atleti přidali v závěrečný den mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu šokující tři tituly. Novými šampiony jsou tyčkařka Amálie Švábíková, naprosto senzačně výškař Jan Štefela a parádní den zakončila čtvrtkařská štafeta, kde Barbora Malíková seřezala tři soupeřky v posledních metrech cílové rovinky.

Ve čtyřčlenném vláčku o medaile se Barbora Malíková celé kolo držela na čtvrtém místě, jenže byl to jenom klam. V cílové rovince za to dívka s dredy vzala, prohnala se kolem soupeřek a měla i čas na vymazlené vítězné gesto v cíli.

„Hnali mě diváci, hnaly mě holky, běžely úžasně. Poslední stovka, je asi divné to říct, byla za odměnu. Věděla jsem, že je předběhnu,“ hodnotila Malíková pro web atletického svazu.

Spolu s ní slavily Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová a Barbora Veselá. Spolu daly dohromady vítězný čas 3:30,11 sekundy.

Vondrová štafetu rozeběhla a předávala s náskokem na prvním místě. Přitom na šampionátu absolvovala za čtyři dny už pátou čtvrtku.

„Byl to docela masakr. Diváci mě hnali dopředu. Věděla jsem, že máme na zlato. Chtěla jsem běžet, co nejlíp, aby holky měly co nejlepší pozici,“ vysvětlila Vondrová.

Na druhém úseku dobrou pozici udržela Nikoleta Jíchová, která se na šampionátu dostala i do finále na 400 metrů překážek.

„Jediné, co jsem poslouchala, že jsme Češi ve vedení. Jenom na to jsem myslela, jinak si z běhu nic nepamatuju,“ usmála se Jíchová.

Veselá na třetím úseku stahovala náskok francouzské běžkyně před sebou a udržela nadějný odstup od čela.

„Já ráda běhám za někým, snažím se stahovat. Jsem vděčná, že jsem mohla běžet. Strašně holkám děkuju!“ vzkázala Veselá.

Čtvrtkařky tak přidaly další triumf k sobotním dvěma medailím v individuálním závodě na 400 metrů, který vyhrála Vondrová o čtyři setiny před Malíkovou. V neděli ale Česko získalo další dvě zlaté. O první se zasloužila Amálie Švábíková, která navázala na stříbro z minulého šampionátu. V Tallinnu skočila své letošní maximum 450 centimetrů.

„Je to skvělý, jsem úplně nadšená. Strašně jsem si přála být aspoň na medaili, věděla jsem, že je to strašně našlapaná soutěž. Že jsem první, to je neskutečný!“ radovala se Švábíková. „Určitě bylo na víc, mrzí mě poslední pokus, kdy jsem se na čtyři sta šedesáti jen pověsila. Už jsem byla tak unavená, že mi neběžely nohy.“

Švábíková si poradila s neobvykle dlouhým závodem, který způsobil konflikt s desetibojaři i výpadek proudu na stadionu.

„Bylo to strašně dlouhé, jsem ráda, že je to za mnou,“ líčila Švábíková, která jako jediná překonala 450 centimetrů. „Měla jsem štěstí, skočila jsem to a vyhrála jsem.“

Čirou senzací je titul pro výškaře Jana Štefelu, který poprvé v kariéře přeskočil 220 centimetrů a stačilo mu to na zlato.

„Doteďka nechápu, co se stalo. Nemůžu uvěřit, že jsem fakt vyhrál! Tohle je něco neskutečného…“ radoval se Štefela, který se také musel vyrovnávat s prodlením závodu kvůli výpadku proudu.

„Ten výpadek mi pomohl. Byl to zlomový okamžik, pak už to šlo samo,“ líčil Štefela.

Vítěznou výšku skočil na první pokus a nikdo ze soupeřů už nereagoval.

„Já už jsem věděl, že je medaile jistá, záleželo, na jaké pozici. Je to masakr!“ hodnotil.