Smíšená štafeta? V závodě se to neřeší. Holku berete jako soupeře, říká Maslák

Muži proti ženám v jednom závodě, to je dosavadní vrchol dlouhého boje světové atletiky za genderovou vyrovnanost. Ve smíšené štafetě na 4x400 metrů se závodilo už před dvěma lety na Evropských hrách v Minsku, kde český tým vybojoval stříbrné medaile, či na MS v Dauhá. O víkendu v Chořově půjde o místo na olympiádě.

„Určitě tam pojedeme zabojovat o co nejlepší umístění,“ slibuje Lada Vondrová.

To se může vyplatit, protože v sázce je postup na olympijské hry pro osm finalistů a pro dvanáct smíšených štafet také místo na mistrovství světa v Eugene 2022.

Pro úspěch může být klíčové rozložení závodníků na jednotlivé úseky. Ve smíšených štafetách už se ustálila taktika, při níž týmy nasazují na start a finiš muže a na střední úseky ženy.

Na MS v Dauhá se tohoto pravidla nedržely dva týmy a nedopadly dobře. Japonci nasadili své závodníky v rozběhu obráceně, finišující Saki Takašimaová sice tehdy vbíhala do posledního kola rozběhu jako první, proti sedmi mužům se ale v cíli propadla na poslední místo. Ve finále zase Poláci poslali do hry nejdřív dva muže, ženy na posledních dvou úsecích se propadly na pátou příčku.

„V závodě jsem mix neběžel, ale trénuju i s holkami. Když člověk někoho předbíhá, vždycky má dobrý pocit, že je lepší než on. Je jedno, jestli je to kluk, nebo holka,“ usmívá se čtvrtkař Pavel Maslák. „V moment závodu se to neřeší. Prostě vedle sebe vidíte soupeře, předbíháte ho, vlívá vám to energii do žil, běží se lépe.“

Ženy jsou na tom naopak, a pokud nemají obří náskok, musí počítat s tím, že se kolem nich prožene mužská smečka.

„Když proti nám běží kluk, my holky jsme v pozici, že nás předběhne. Ale myslím, že se nepotkáme, bude to klasicky rozdělené,“ míní Vondrová. „Zrovna včera jsem se koukala na finále v Dauhá, kde Poláci dostali náklad. Myslím, že to nikdo zkoušet nebude. Štafety budou mít klasické složení s dvěma holkama uprostřed.“

Vondrová se před sezonou držela svého zvyku a připravovala se doma. V Chořově se ve smíšené štafetě sejde se svou stříbrnou parťačkou z Minsku Barborou Malíkovou, která naopak trénovala v teple ostrova Tenerife.

„Hodně nám pomohlo odjet do tepla a připravovat se zde. Cítím se plná očekávání a těším se na závody,“ řekla Malíková pro web atletického svazu. „Smíšenou štafetu jsem měla možnost si vyzkoušet při Evropských hrách v Minsku a byl to skvělý zážitek. Myslím si, že bychom jako poměrně malá země mohli mít větší šanci uspět ve světové konkurenci. Věřím, že je tato disciplína atraktivní i pro diváky.“

O mužské nominaci pro smíšenou štafetu se teprve rozhodne. Jisté je, že v ní bude chybět český čtvrtkařský král Pavel Maslák, který se bude soustředit na čistě mužský závod.

„Smíšená štafeta by mě lákala, ale byli jsme domluvení, že hlavní důraz půjde na mužskou. Budeme mít i další pokusy, při nichž smíšenou štafetu poběžím,“ řekl Maslák.

V Chořově se představí také mužská a ženská štafeta na 4x100 metrů.