Basketbalisty vystrašil covid: Izolace, tři testy a úleva!

Vydřeli si nečekaný postup na olympiádu. Jen krátce před odletem do Tokia však část českých basketbalových hrdinů skončila v nejistotě kvůli výsledkům testů na covid.

Už ve čtvrtek se sportovními kruhy začala šířit panická informace. "Někteří reprezenti skončili v karanténě," znělo z několika zdrojů. Podezření, že se v týmu kolem hvězdného Satoranského něco děje, nahrálo i to, že byli na pražský sraz před odletem povoláni další čtyři hráči nad dvanáctičlennou kvótu.

Včera dopoledne šéf basketbalové federace Miroslav Jansta Blesku potvrdil, že část hráčů je v izolaci, nicméně situace se naštěstí neukázala tak vážná. I když pár lidem během posledních dní asi trochu zatrnulo.

„Sešli jsme se po delší době ve středu. Před příjezdem na hotel všichni podstoupili antigenní test, který měli negativní,“ dává se manažer týmu Michael Šob do vyprávění toho, k čemu došlo. „Poté jsme podstoupili PCR test, do jehož výsledků všichni zůstávali sami na pokojích. Někteří hráči ho však měli nejednoznačný. Proto jsme postupovali dál přesně podle protokolu, ti hráči netrénovali a ve čtvrtek podstoupili druhý test, který měli všichni už negativní,“ dodává s tím, že separace dotyčným přesto neskončila. „Rozhodli jsme se být před odletem obezřetní a v pátek podstoupili ještě jeden odběr a do jeho výsledků zůstávali mimo tým,“ uzavírá příběh Šob.

Čeští basketbalisté jedou do Tokia! Ve finále kvalifikace smetli Řeky

Memento házené

Ona ostražitost je zcela namístě. V dobré paměti je lednové MS v házené v Egyptě, kam český mančaft zasažený covidem vůbec neodcestoval. A americkým basketbalistům, se kterými se Češi utkají v Tokiu ve skupině, ve čtvrtek vypadl kvůli covidu ze sestavy hvězdný rozeh r áva č Beal.