Takhle vypadá život v olympijské vesnici pohledem českých sportovců. Najdete v ní třeba supermoderní toalety, chladící skafandry, vybrané pochutiny ze všech částí světa, ale někdy až otravná hygienická opatření. Nejvíc se pravidla musejí dodržovat ve velkolepé jídelně. Dlouhé stoly jsou tam rozděleny kójemi z plexiskla, aby byli všichni co nejvíce chráněni před kontaktem s dalšími osobami. A tak to tam vypadá jako ve vězení. Chybí už jen telefonní sluchátka. Jinak si ale olympionici nemají na co stěžovat.

Supermoderní toaleta Supermoderní toaleta s ryze japonským návodem takměř nahání strach. Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou zatím nenašly odvahu zázračné záchodové funkce vyzkoušet a tak jej využívají jen na nejnutnější potřeby. Volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová ukázali supermoderní toaletu v olympijském komplexu • Foto Instagram

Chladící skafandr Jelikož Tokio zužují tropické teploty, mohl by se sportovcům šiknout chladící skafandr • Foto Instagram

Ping-pong z kartonu Co by to bylo za klubovnu bez stolu na ping-pong. Ten pro olympioniky je vyroben z kartonu. „Vybrali jsme jej vzhledem k tomu, že ze stejného materiálu jsou postele,“ vysvětlil šéf výpravy Martin Doktor. Snad to na hru a na spánek sportovců nebude mít vliv. Pro olympioniky je v české klubovně je připraven mini ping-pong vyrobený z kartonu • Foto Instagram

Postele se speciální matrací „Sportovcům jsme vyměnili matrace za naše zdravotní, uzpůsobené stavbě jejich těla,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor. Pohled do pokoje v olympijské vesnici v Tokiu • Foto Reuters

Pestrý jídelníček Na menu v olympijské vesnici si sportovci nemohou stěžovat • Foto Instagram

Monstrózní jídelna Prostorná jídelna je pýchou organizátorů. Český tým to má do ní ze svého komplexu jen pár kroků. Na obtíž je snad jsou však hygienická opatření. Jednotlivá místa dokonce dělí podobně jako ve vězení sklo! To aby na sebe hvězdy neprskaly. Život v olympijské jídelně je díky přísným hygienickým opatřením lehce specifický • Foto Instagram

Český věžák Věžák, v němž bydlí česká výprava. Poslední úpravy si vzal na starost tým vedený Martinem Doktorem, který nad zázemím vyjádřil spokojenost: „Je to tady dobře připravené. V Riu byl asi hezčí exteriér, zato interiér budov se nedá srovnat. Tam to byla katastrofa, tady je vše nachystané pěkně po Japonsku. A my jsme si prostory vyzdobili tak, aby se tu sportovci cítili příjemně a jako doma,“ prozradil Doktor na webu Olympijského týmu. Dočasný domov českých olympioniků v Tokiu • Foto Instagram

Praktické dárečky Na každého českého olympionika čekaly milé i praktické dárečky • Foto olympijskytym.cz

Hygienické pomůcky na každém rohu Před vstupem do olympijské jídelny si sportovci musejí nasadit rukavice • Foto Instagram

Koloběžky na hraní Kdyby sportovci náhodou měli přehršel energie, mohou se v české klubovně vydovádět na koloběžkách. Po svém příletu je hned vyzkoušeli střelci Jiří Přívratský s Davidem Hrčkulákem. Olympionici mají v české klubovně k dispozici koloběžky • Foto Instagram

Po jídle třídí odpal Třídění odpadu patří k olympijskému koloritu už několik let. V olympijské jídelně jsou na nádobí speciální kontejnery. Jeden z nich je dokonce i na tradiční hůlky. Odpady v japonsku se musejí poctivě třídit • Foto Instagram

Výživový poradci V jídelně mají sportovci k dispozici výživové poradkyně • Foto Instagram