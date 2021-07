Hermannová: S Markétou nás stmelily problémy. Po Tokiu chce hrát dál

Nyní na Barboru Hermannovou čekají druhé hry v řadě, ovšem pokora ji neopustila. „Podstatné pro nás bude dostat se ze skupiny,“ líčí 30letá rodačka z Ostravy.

Díky parťačce, jejímu manželovi i trenérovi v jedné osobě – Simonovi Nauschovi – uvěřila, že má navíc. „Oni vytušili úspěšnou spolupráci se zakončením na olympiádě v Japonsku. Ta myšlenka mně uvízla v hlavě,“ přiznává Hermannová. Rovnalo se to téměř zázraku, žádné velké sehrávání se, a přišla účast pod pěti kruhy. „Už tehdy se potvrdilo, co nám od začátku Simon říkal. Máme na to, vytvořit top dvojici.“

Rozchod populárního páru Kiki a Maki, tedy Kristýny Hoidarové Kolocové a Markéty Nausch Slukové, provázely značné emoce. Nový tým čelil náročné zkoušce. „Problémy jsme s Markétou společně sdílely, prožívaly a řešily. Chtěly jsme z celé situace vytěžit to nejlepší,“ sděluje Hermannová. Dneska je za onu zkušenost vděčná. „Posílila mě. Zjistila jsem spoustu věcí o sobě i lidech okolo sebe. Postup do Ria byl náročný, o to více sladký.“

V Brazílii však nový pár na nejvyšší příčky nedosáhl. „Bylo pro mě náročné postavit se na velkou stage, na kterou jsem nebyla zvyklá. Dost energie jsme věnovaly a vynaložily kvalifikaci. Do Ria jsme se dostaly z posledního možného turnaje. To nám sebralo síly pro olympiádu,“ obhajuje sedmnáctou pozici. Sama zklamání necítila. „Očekávání okolí možná bylo větší, ale my byly rády, že tam vůbec jsme.“

Vyšší ambice

Letos už by umístění mimo osmifinálové příčky nebrala. „Chceme vylepšit naše postavení z Ria. Jelikož máme náročnou a nevyzpytatelnou skupinu, nedokážu odhadnout, jak dopadneme,“ přemítá Hermannová. Za papírově nejsilnější označí Švýcarky Hüberliovou a Betschartovou. „Zbytek je naprosto vyrovnaný,“ vyjádří se k síle Japonek Išiiové a Murakamiové i Němek Ludwigové a Kozuchové.

Zatímco ochozy v Brazílii opanovala samba, v Japonsku do nich diváci vpuštěni nebudou. „Je to smutné. Vzpomínám si, jak jsme šly na hřiště, okolo něhož bylo sedm a půl tisíce energicky naladěných fanoušků. Bouřili, povzbuzovali a mně se až stáhlo hrdlo. Diváci a sportovci si společně všechno lépe užijí,“ lituje Hermannová. Na druhou stranu si zaplněné hlediště snad už ani nevybavuje. „Za poslední rok a půl jsme před fanoušky téměř nehrály a odvykly si,“ popisuje. Okolo kurtů mají být umístěny bannery znázorňující diváky. „Možná k nim přidají i nějaké zvukové efekty. Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat.“

Hledání nové parťačky

Neméně mlhavou představu má Hermannová o příští sezoně. Markéta Nausch Sluková chce totiž založit rodinu, dvojice se rozpadne. „Já budu ještě hrát,“ odmítne Hermannová stejnou cestu. Dá si prý krátkou pauzu a bude přemýšlet s kým pokračovat. Český beachový píseček je však malý, možností mnoho není. „Nějaké tipy mám, aktivně začnu vše řešit až po olympiádě,“ dodává odhodlaně.