Je respektovanou kapacitou, lékařem, který se stará o tenisové hvězdy v českém fedcupovém týmu, teď má ale ortopéd Vlastimil Voráček hlavu v dlaních. Jak vyšlo najevo, byl prvním členem olympijské výpravy, co bezprostředně po příletu do Tokia mazal s pozitivními testy na covid do karantény. Informoval o tom web seznamzpravy.cz.

„My v ordinacích si s případem musíme pohrát, je to někdy složité jako detektivka,“ popisoval Voráček na webu edukafarm.cz, jak to chodí v ordinacích! No, jedno z možných řešení této covidové detektivky se nabízí...

Lékař byl členem »posádky«, jež do dějiště Her zamířila vládním speciálem z kbelského letiště v pátek. Ve stejném éru shodou okolností seděli také beachvolebalista Perušič, volejbalový trenér Nausch a stolní tenista Širuček. Všichni putovali do izolace vzápětí. Další dva olympionici navíc čekají na výsledky kontrolních PCR testů.

„Doufali jsme, že to bude první a poslední nález, i z toho důvodu jsme jméno doktora Voráčka nezveřejnili. Jména sportovců a trenéra jsme zveřejnili po dohodě s nimi,“ uvedl pro Seznam Zprávy ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.

Podle portálu nebyl lékař, jehož nominoval Český tenisový svaz, dosud proti covidu očkován. Jak je to možné? Mezinárodní olympijský výbor to jednoduše nevyžaduje. „Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách a nelze ho vynucovat ani podle Olympijské charty, i když my jsme ho samozřejmě důrazně doporučovali všem,“ dodal Alföldi.