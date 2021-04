Olympiáda v ohrožení? Politik prolomil tabu: Buďme připravení ji zrušit

Olympiáda v Tokiu proběhne, žádné rušení či odkládání už nepřipadá v úvahu. To je v kostce postoj organizátorů, Mezinárodního olympijského výboru či českých představitelů. Jenže s tím, jak opět narůstají počty nakažených koronavirem, z Japonska přichází i o poznání pesimističtější scénáře. „Pokud to bude nutné, musíme být připravení olympiádu bez váhání zrušit,“ nechal se slyšet šéf vládní Liberálně demokratické strany Tošihiro Nikai.

V některých částech Japonska opět rostou čísla COVID-19 pozitivních, třeba ve druhém nejlidnatějším regionu Ósaka ve středu zaznamenali přes 1 100 nově nakažených, což je nejvíc od ledna. Celkem se aktuálně čísla pohybují nad hranicí 4 000 pozitivních za den, Japonsko uvádí na asijské poměry i vysoké počty úmrtí, celkem zemřelo v souvislosti s COVID-19 přes 9 500 lidí.

„Kdekdo tvrdí, že je nemožné to vzdát,“ zamýšlel se v televizním rozhovoru generální tajemník strany premiéra Sugy Tošihiro Nikai. Vlivný muž japonského establishmentu si to ale evidentně nemyslí. „Samozřejmě,“ odpověděl bez zaváhání na otázku, jestli je zrušení olympiády stále ve hře.

Pokud by se ukázalo, že olympiáda může vést k dalšímu nárůstu epidemie, nesmí prý Japonsko s odpískáním Her váhat ani chvíli. „Pokud se nákaza kvůli olympiádě rozšíří, pak nevím, pro koho by se měla konat,“ má jasno Nikai, který ale jinak patří k příznivcům LOH.

„Pro Japonsko je důležité uspořádat úspěšnou olympiádu. Je to velká příležitost. Musíme skloubit nadšení s podporou veřejnosti, ale je tu samozřejmě spousta problémů, které je potřeba vyřešit a připravit,“ dodal šéf vládnoucí strany.

Přípravy na olympijské hry navzdory tomu pokračují naplno, měly by začít za 99 dní. „Je důležité pro Japonsko mít úspěšnou olympiádu. Je to velká příležitost. Chci, abychom uspěli. Musíme vyřešit a připravit spoustu věcí a je důležité postupovat krok za krokem,“ uvedl Nikai.

Jeho kolega Taro Kono, který je ministrem zodpovědným za očkování, si myslí, že se olympijské soutěže budou muset konat před prázdnými tribunami. Už je jisté, že kvůli pandemii do Japonska nedorazí fanoušci ze zahraniční, ale on pochybuje i o přítomnosti těch domácích. „Myslím, že je otázkou, jak udělat olympiádu, aby to bylo možné v této situaci. To může znamenat, že tam pravděpodobně nebudou žádní diváci,“ uvedl v televizní talkshow.

Japonští pořadatelé by měli do konce dubna oznámit, kolik fanoušků na jednotlivá sportoviště pustí. V Japonsku se při sportovních akcích testují chytré technologie, které umožňují sledovat a regulovat pohyb diváků a případně je trasovat. V koronavirem aktuálně velmi postižené Ósace se nyní koná krasobruslařská soutěž družstev World Team Trophy a diváci na tribunách v hale jsou. Mají roušky a jsou mezi nimi volná sedadla kvůli dodržení rozestupů, ale někteří sedí bezprostředně za mantinelem.