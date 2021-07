Basketbalisté na cestě do Tokia. Na vtipy už nebyla síla, přiznal Palyza

Po nekonečně dlouhé cestě do kanadské Victorie, dějiště olympijské kvalifikace, čekal na reprezentační tým basketbalistů ještě strastiplnější zážitek. Čeští čahouni absolvovali dvanáctihodinový let do Japonska, kde museli podstoupit i byrokratické martyrium. „Zkoušeli jsme nějaké vtípky, ale člověk už na to ani neměl mentální sílu,“ reportoval reprezentant Lukáš Palyza o tokijské anabázi.

Hlavní skupina týmu v čele s kapitánem Tomášem Satoranským, Ondřejem Balvínem nebo trenérem Ronenem Ginzburgem doletěla přes všechny útrapy do cíle. „Člověk to vždycky nějak zvládne, ale bylo to opravdu náročné. Dvanáctihodinový let z Paříže byl pro mě asi nejdelší v životě. Cesta byla náročnější než do Kanady. Hlavně proto, že letadlo bylo plnější,“ popisoval Palyza.

Zatímco na západ Kanady cestovali hráči poloprázdným letounem a mohli se natáhnout na čtyřsedačku, po cestě do Japonska se museli uskromnit. „Jenže náročnější část nás čekala po tom, co jsme dosedli v Tokiu,“ líčil už s úsměvem reprezentační křídelník, který hájí barvy Nymburka.

Český program ve skupině 25. července (3.00) Írán - ČESKO 28. července (14.00) ČESKO - Francie 31. července (14.00) USA - ČESKO

Než byl tým vpuštěn na japonskou půdu, musel projít několikahodinovou procedurou. „Imigrační proces měl až deset kroků. Šli jsme po zavřeném terminálu určeném jen pro tuhle kontrolu. Každých 200 nebo 300 metrů jsme dostali papír a na dalším stanovišti nám ho vyměnili za něco jiného. Bylo to ze začátku až vtipné,“ vyprávěl Palyza.

Úsměv se však z tváří hráčů začal rychle vytrácet. „Po tak dlouhém letu se člověk už těší jen do postele,“ popisoval. Jindy veselá parta kouče Ginzburga tentokrát nevtipkovala.

Po imigrační kontrole a vyzvednutí zavazadel přišlo nekonečné čekání na výsledky testů na covid. Nejsložitější situaci měli paradoxně Ondřej Balvín a Patrik Auda. Oba pivoti totiž po olympiádě zůstávají v Japonsku a budou se připravovat na sezonu ve svých působištích. Balvín je novou posilou Gunma Crane Thunders a Auda pokračuje v týmu Korzárů z Jokohamy. „Tím pádem mají trochu jiná víza. Ondru si tam celkem intenzivně proklepávali. Na něj jsme u zavazadel čekali přes 30 minut. Nechci, aby to vyznělo, že nás Ondra zdržoval, ale ve výsledku to tak bylo,“ mrknul Palyza. „Nechtěli jsme ho tam ale nechat samotného.“

Celkově strávil tým papírováním zhruba čtyři hodiny. „Podle toho, co člověk slyšel, to byl jeden z lepších případů,“ oddechl si Palyza po příjezdu do olympijské vesnice. „Atmosféra na mě dýchla, i když spousta věcí je v rámci omezení nepříjemná. Těšil jsem se, že budeme žít v rámci svého olympijského týmu a seznámíme se s ostatními sportovci. Jsme ale v takovém módu dnešní doby,“ krčil rameny basketbalový kanonýr.

Brzy by měl být v Tokiu již kompletní tým. Finální dvanáctičlenná nominace musí být oficiálně uzavřena 24. července. Už o den později Češi odehrají úvodní zápas proti Íránu.

Basketbal na OH Skupina A Írán, Francie, USA, ČESKO Skupina B Austrálie, Německo, Itálie, Nigérie Skupina C Argentina, Japonsko, Španělsko, Slovinsko

