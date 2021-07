Neočkovaný lékař? Každého věc, míní atleti. Někteří také letí bez vakcíny

Linka s atlety, kteří budou reprezentovat Českou republiku na olympijských hrách v Tokiu, je právě na cestě do Japonska. Obavy, aby se v letadle nešířil koronavirus, panují. Stejně tomu totiž bylo u speciálu, v němž se nejspíš nedodržovala veškerá opatření. Prvním pozitivním byl neočkovaný lékař Vlastimil Voráček, následně se nákaza potvrdila u trenéra Simona Nausche, stolního tenisty Pavla Širučka a plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče s Markétou Nausch Slukovou. Rozhodnutí neprodělat vakcinaci ale Voráčkovi atleti nevyčítají. Třeba premiér Andrej Babiš naopak ano.

Veřejnosti vadí zejména fakt, že ortoped Vlastimil Voráček vyrazil na Hry, přestože nebyl očkován. „Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit,“ uvedl například premiér Andrej Babiš.

Atleti, kteří se na olympiádu chystají, mají ale odlišný názor. „Sám nejsem očkovaný, snažím se dělat maximum. Asi už jsem něco málo prodělal, naštěstí to nebylo nic vážného. Věřím ve svoji imunitu a zdravej rozum,“ tvrdí koulař Tomáš Staněk. „Doufám, že když budu dodržovat všechny protokoly, mít všude roušku a nedostávat se do kontaktu s ostatními, tak to bude v pohodě a předvedu dobrý výkon.“

Stejně se na situaci dívají i běžci Kristiina Mäki a Pavel Maslák. „Je to každého věc, jestli se nechá očkovat, nebo ne. Jsou i případy, že naočkovaní lidi se taky nakazí, takže to podle mě nemá takový vliv,“ tvrdí finská rodačka reprezentující Českou republiku. „Je to jeho věc a názor, jestli se nechá očkovat nebo ne,“ souhlasí Maslák.

Že sportovci se pro vakcíny nehrnuli, potvrzují i slova Nikoly Ogrodníkové. Oštěpařka z Ostravy totiž prozradila, že ani ona se nenechala očkovat. „Každý je svobodný sám za sebe a s očkováním se může rozhodovat, jak chce. Nikoho neodsuzuji a přiznám se, že taky nejsem očkovaná,“ řekla třicetiletá atletka.