Vondroušová po skreči soupeřky: Nedivím se, že odpadla. Bylo to maso

V šíleném vedru Markéra Vondroušová obstála. Sama byla dost vyšťavená, ale schopna pokračovat, což rozhodlo. Španělská soupeřka Paula Badosaová náročný zápas v nabitém programu nedohrála a české tenistce vzdala po prohraném prvním setu. „Můj tenis je založený na pohybu a pro holky je pak těžké hrát se mnou v tom vedru, když na to nejsou zvyklé. Ale je jasné, že taková výměna bere strašně moc sil. Nedivím se, že odpadla. Bylo to maso,“ shrnula Vondroušová těžké utkání.

Bylo to dnes klimapeklo?

„Fakt to bylo hrozné dneska. Jak jsem hrála v úterý singla pod střechou a čtyřhru jsme hráli až večer, tak jsem si na to vedro odvykla. Když jsem se šla před čtvrtfinále rozehrát, ještě mě docela bolely nohy. Říkala jsem si, že to bude hrozné. A k tomu jsem cítila, že je strašné vlhko a vedro. Fakt hrozné. Vzala jsem si asi jenom pětadvacet minut a šla jsem se raději schovat dovnitř. Věděla jsem, že i Badosa měla včera dva zápasy. My jsme se spolu trošku bavily před zápasem. Ona říkala, že na vesnici také dorazila pozdě. Věděla jsem, že budeme bojovat od začátku. V tom vedru je to fakt těžké cokoliv vymyslet. Už jenom běhat je strašné, natož vymýšlet něco ve hře. Ale myslím, že od stavu 1:3 jsem hrála, co jsem potřebovala. Tam jsem trošku věděla, že když jí budu nahánět, ona nebude moct. Pak jsem si všimla, že jí bolí nohy. Ukazovala to i trenérovi. A tak jsem si říkala, že musím hrát každý míč. Je mi samozřejmě líto, že to skrečovala, takhle nechce nikdo vyhrát. Na druhou stranu je to pro mě dobré, že si odpočinu.“

Rozhoduje každý ždibec síly?

„Jo. Ten program je masakr. Hraju hned zase zítra. Teploty šplhají ke čtyřicítce. Alespoň mně to tak přijde. Je třeba to zvládnout hlavou a nechat tam všechno. Je to strašně moc o kondici.“

V prvním setu jste měly několik výměn na dvacet úderů. Jak jste to vnímala?

„Když se kousnu, tak chci hrát, co nejvíce můžu. Můj tenis je založený na pohybu a pro holky je pak těžké hrát se mnou v tom vedru, když na to nejsou zvyklé. Ale je jasné, že taková výměna bere strašně moc sil. Zejména, když jí člověk prohraje. To je hrůza. To bere strašně sil. Nedivím se, že odpadla. Bylo to maso.“

Jak jsi vnímala okamžik, kdy postupuješ do semifinále olympijského turnaje a vidíš tam holku zničenou?

„Já se šla chystat na servis a viděla jsem, že sedí v předklonu mezi doktory a je úplně rudá. Pak říkala, že si musí lehnout. Asi jí bylo fakt šíleně. Řekla jsem jí, že to chápu, já byla taky hotová. Jen to nedávám tolik znát. Ale po dlouhých výměnách je to hrůza. Já se nedivím, že to tak dopadlo. Kdybychom hráli v osmnácti stupních, tak jsou všichni tak nějak asi v klidu. Ale tady je to den za dnem ve čtyřicítkách, to je strašně těžké.“

Už jste stihla vstřebat, že jste v semifinále olympijských her?

„Je to super, moc mi to nedochází. Chci každý zápas bojovat o medaili a ať už to dopadne jakkoliv, je to pro mě super úspěch. Škoda, že za to nejsou nějaké body. (smích) Ale je to olympiáda, něco nového, hrozně jsem sem chtěla jet, i když tady body nejsou. Byla jsem rozhodnutá, že pojedu a budu se rvát o každý zápas.“

Ať už semifinále dopadne jakkoliv, budete hrát o medaili. Cítíte, že je blízko?

„Bylo by to skvělý, samozřejmě. Je to ještě docela daleko. Ať už se stane cokoliv, jsem na sebe pyšná, že jsem to takhle zvládla. Ještě mám několik zápasů před sebou a budu se snažit, aby to klaplo. Už jsem s ní (s Elinou Svitolinovou, pozn. red. ) párkrát hrála. Má takovou podobnou hru jako já, běhavá, dost vrací a dobře prodává, takže to v tomhle vedru bude hrozně náročné. Zkusím se trochu zregenerovat a zítra jdu zas na to.“

Jaké máte z domova ohlasy?

„Mamka plakala, chudák, ta to prožívá. Psalo mi strašně moc lidí, hrozný boom. Snažím se všechno číst a odepisovat, jsem moc vděčná za všechnu podporu z domova i tady. Pořád je to takové neuvěřitelné.“

Zítra budete hrát na větším kurtu, je se tam kam schovat do stínu?

„Tady se není kam schovat vůbec. Na centru je pomalejší kurt, tyhle jsou rychlejší. Ale ve vedru je pro urychlení výměny lepší rychlejší kurt. Ale s ní to bude strašně náročné a musím se na to připravit hlavně hlavou. A doufám, že tam bude trochu stínku.“

Jak teď zregenerovat a co nejlépe se připravit?

„Půjdu na fyzio. Najím se. Pak do ledu a si lehnout si.“