Tenhle den bude náš! To si večer před závody slíbili kamarádi mezi vodou a zemí Jiří Prskavec (28) a Lukáš Krpálek (30). Slovo do puntíku dodrželi. A tak když se večer potkali ve vesnici, skočili si do náručí a začali slavit dvě zlaté medaile.

Padli si do noty před pěti lety v Riu, kde spolu také zapíjeli medailové úspěchy. „Je to pro mě strašně dobrý kamarád,“ řekl o judistovi kajakář. „Je to hrozně hodný, sympatický kluk. Musím říct, že jsme si nesmírně sedli,“ vrátil mu kompliment parťák.

V pátek se museli sledovat na dálku. Prskavec si nechal hlásit výsledky z juda, ale to, že Lukáš prošel do semifinále, zjistil až po svém závodě. Naopak »Krpoš« sledoval finálovou jízdu na divoké vodě mezi svými zápasy přes mezičasy. „Když to dotáhl do zlatého konce, bylo to něco nádherného. Hrozně mě to nakoplo,“ přiznal judista, který své zlato přidal o pár hodin později.

Setkání ve vesnici tak bylo hodně veselé a hlasité. Český tým čekal na Krpálka před svým barákem, a když se dostatečně přiblížil, Prskavec mu hupsnul do otevřené náruče. „Hoši, děkujeme!“ začalo se rozléhat areálem, když se kluci objali a Lukáš vysadil Jirku na hodně splašeného koně.

A to byly oslavy teprve na začátku. Nechat si je nechtěla ani plavkyně Barbora Seemanová , pro kterou olympiáda v pátek skončila. „Chci potkat zlaté kluky. Třeba si se mnou připijou,“ řekla šestá plavkyně z finále ma 200 metrů volným způsobem.

Byla to jízda

Zda se dočkala, jasné není, medailisté ale druhý den prozradili, že oslavy byly opravdu výživné. "Já myslim, že jsme to oslavili poctivě. Bylo to poměrně dlouhý a samozřejmě jsme si dali pěkné zlaté, vychlazené plzeňské," řekl zlatý kajakář v pořadu Host Lucie Výborné . Kocovina, ale snad tak hrozná nebyla. "Teď už je odpoledne, tak už jsme se stihli dát trochu do kupy," dodal jeho parťák Krpálek, který ale přiznal, že je z noční jízdy pořádně unavený.