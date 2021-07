Kamarádi prožívali zlata spolu: Hlavně to nestihni, hlásil Krpálek Prskavcovi

PŘÍMO Z TOKIA | Tihle dva jsou sice postavami něco jako David a Goliáš, ale to nijak nebrání tomu, aby byli velcí kamarádi. Bydleli kousek od sebe, když bylo potřeba, hlídali si psy. A teď Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek věděli, že budou ve stejný den bojovat o olympijské medaile. „Ve čtvrtek večer jsme si psali, že je to náš den. Lukáš to tam bouchne a já doufám, že to aspoň na nějaké televizi uvidím,“ hlásil kajakář se zlatou medailí na krku. A tu po dvou hodinách přidal do české sbírky i Krpálek.

Pátek byl velkým dnem pro velké kamarády. Jiří Prskavec už měl zlatou olympijskou medaili, Lukáš Krpálek se o ni měl teprve prát. Prskavec ale i během dne zjišťoval informace, jak na tom český obr je. „Dal jsem tady ostatním za úkol, že mi musí hlásit, jak je na tom Lukáš, ale ať mi neříkají špatné zprávy. I kdyby mu to neklaplo, tak ať mi říkají, že postoupil. Takže jsem doteď nevěděl, jestli opravdu postoupil,“ přiznal Prskavec.

Kamarádův boj o zlato chtěl stihnout osobně, ale po vítězství mu bylo jasné, že je to bez šance. „Říkal jsem mu, že když se mi to povede, tak to spíš nedám. Tak mi říkal: Prosím tě, hlavně to nestihni,“ prozradil Prskavec.

Ve čtvrtek večer si prý napsali, pátek je jejich den. „Lukáš to tam teď bouchne a já doufám, že to aspoň na nějaké televizi uvidím,“ věřil chvíli po svém medailovém ceremoniálu kajakář.

A aniž by to tušil, jeho vítězství povzbudilo také Krpálka. „Samozřejmě, že mě to hrozně nakoplo. Sledoval jsem celou dobu, jak jel. Nemohl jsem to vidět v televizi, ale díval jsem se, jak si vede. Když jsem viděl, že má u šestnácté branky náskok čtyři vteřiny, tak jsme všichni měli nesmírnou radost, a když to dotáhnul do zlatého konce, bylo to něco nádherného,“ prozradil Krpálek krátce po svém semifinále.

„Večer jsem mu psal, že mu bude nesmírně držet palce, ať se jeho olympijský den povede. Jsem hrozně rád, že mu to vyšlo. V Riu chyběl kousek a mohl taky slavit zlato,“ dodal dvojnásobný olympijský vítěz v judu.

Kamarády jsou právě od Her v Riu de Janeiro, kde si náramně kápli do noty. „Na sport máme podobný náhled, nebydlíme až tak daleko od sebe. Ale nevidíme se tolikrát do roka. Přejeme si výsledky,“ dodal k tomu Prskavec.

V Tokiu nakonec byli ve stejné bublině, kterou si nejprve drželi jen sami kanoisté. „Tady bylo vtipné, že měli fyzio v karanténě, takže Lukáš s Davidem (Klammertem) chodili k naší Markétě a vytvořili jsme s nimi takovou kanoisticko-judistickou bublinu. Je to pro mě strašně dobrej kamarád a strašně mu přeju, aby se mu to povedlo i v té vyšší váhovce,“ připomněl Prskavec, že Krpálek tentokrát získal zlato v jiné váhové kategorii než v Riu.

Fantazie! Češi mají druhé zlato, z tokijských peřejí ho vylovil kajakář Prskavec

OH naruby: Kšiltovky dozadu! Neskutečný úspěch českých střelců, aplaus pro tenistky