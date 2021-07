Jirko, děkujem! Prskavce ve vesnici vítala euforie: A to jsem si zavařil...

Předvedl famózní jízdu, nejbližšího soupeře za sebou nechal o víc než tři vteřiny. Kajakář Jiří Prskavec ovládl závod v Tokiu a k bronzu z Ria přidal zlato. I proto jej při návratu do olympijské vesnice vítal v českém táboře zasloužený skandovaný potlesk. „Jirko, děkujem!“ bouřili další členové reprezentační výpravy.

Oslavy se mohou rozjet naplno. Prskavec nedal rivalům šanci a po titulu na MS 2019 potvrdil, že lepší kajakář na světě aktuálně není.

Když se v Tokiu po závodě vracel do olympijské vesnice, zbytek českého týmu jej vítal bouřlivými ovacemi. „Udělal jsi z nich trhací kalendář,“ slyšel pak mimo jiné olympijský šampion a přijímal jednu gratulaci za druhou.

Ve finále se Prskavec přitom dostal do nevýhodné pozice. Díky vítězství v semifinále do něj startoval až jako úplně poslední, což vodním slalomářům příliš nevyhovuje. „Nebylo to lehký z toho posledního místa. Říkal jsem si, že jsem si zavařil,“ líčil pak v rozhovoru s týmovými kolegy.

Veškerý tlak ale s přehledem ustál, trať projel skoro dokonale. „Myslím, že to bylo dost v pohodě,“ odrážel s úsměvem narážky na to, že jedna pasáž mu mohla vyjít ještě lépe.

Českého borce dojala i atmosféra v Troji, kde se závod promítal na velkoplošné obrazovce a sledovala ho tam řada fanoušků i Prskavcova manželka s maminkou. „Není to krásný, ta vodácká rodina? Jsou nejlepší,“ vzkázal kajakář.

V Tokiu sám začal slavit s pivem, noc zřejmě ještě bude po českém fantastickém dni se dvěma zlatými medailemi dlouhá. A není se co divit!