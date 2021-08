Zlaté tenistky vítal aplaus ve vesnici. Krejčíková touží po Paříži 2024

Neutichající aplaus, oslavné pokřiky. Do olympijské vesnice dorazily Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, zlaté medailistky z tenisové čtyřhry. „Holky děkujem, holky děkujem,“ rozléhalo se před místem, kde jsou ubytováni čeští sportovci.

Na úspěšné dvojici bylo znát dojetí. Když došlo na tradiční „Kdo neskáče, není Čech,“ přidala se bez otálení také.

Krejčíková se Siniakovou během turnaje v rámci LOH zvládly vítězně všech pět duelů. Ten poslední v neděli, kdy si poradily ve finále se švýcarskou dvojicí Viktorija Golubicova a Belinda Bencicová 7:5, 6:1.

„Všechny zápasy byly náročné, podmínky byly strašné, jak to hnali ze začátku, že jsme singla i debla hrály v jeden den. Bylo to náročné, strašně těžký turnaj, ale jsem ráda, že se nám takto podařil a máme zlaté medaile na krku,“ těšilo Krejčíkovou.

Češky vstupovaly do turnaje jako hlavní favoritky, nasazené jedničky. „Bylo to hrozně těžké, ale nepřipouštěly jsme si to. Každý zápas jsme jely na maximum a moc se nám to povedlo,“ uvedla Siniaková.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si pověsily na krk zlaté medaile za vítězství ve čtyřhře na olympiádě v Tokiu







Ziskem zlaté olympijské medaile se dvojice zapsala do historie českého tenisu, nikomu jinému se to dosud nepodařilo. „Je to něco neuvěřitelného. Hrozně pomalu nám dochází, že tu zlatou máme. Ale je to krásný pocit,“ přiznala Siniaková.

Společně ovládly dvakrát French Open, jednou Wimbledon, nyní mají navrch olympijské zlato. „Těžko se porovnává grandslam a medaile. Olympiáda je něco speciálního. Reprezentovat Českou republiku je podle mě snem každého sportovce. My máme nyní ještě zlato na krku, takže určitě je to obrovský úspěch. Vážím si toho, že jsem tu mohla být,“ uvedla Siniaková.

Krejčíková už dokonce pomýšlí dál, když zmínila Paříž, kde budou LOH za tři roky. „Strašně se mi to líbí. Ta atmosféra, vše, co se tu dělo. To na klasickém turnaji není. Chtěla bych to zažít znovu. Užívám si to. Byly to jedny z nejlepších čtrnácti dnů, které jsem zažila. Kéž bychom se tam kvalifikovaly, mohly reprezentovat a jít se podívat i na jiné sporty, podpořit další reprezentanty. To by bylo neskutečné,“ vysvětlila.