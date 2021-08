Kauza běloruské běžkyně Krysciny Cimanouské nabírá na obrátkách. Atletka je sice stále v japonském Tokiu, ale nachází se na polské ambasádě, kde údajně žádá o vízum. Právě Polsko a Česká republika byly státy, které jí nabídly azyl.

Volba tedy padla na naše severovýchodní sousedy. Zatím se řeší pouze vízum a o azylu ještě rozhodnuto není. Některá média už informovala, že i o ten požádá v Polsku. Oficiální stanovisko však prozatím vydáno nebylo. Nejpravděpodobnější je proto stále možnost azylu v Rakousku.

Cimanouská má totiž vazby na rakouského trenéra Philippa Unfrieda, který jí v minulosti několikrát pomáhal s tréninkovým procesem. Aktuálně s ní ale není v kontaktu. Dle informací běloruského opozičního novináře se podařilo z Běloruska utéct i jejímu manželovi. Arsenij Zdanevič se nyní nachází v bezpečí na Ukrajině.

Česká republika se v nabídce pomoci atletce angažovala velmi rychle. „Japonské úřady nám právě potvrdily, že běloruská atletka Kryscina Cimanouská naši nabídku azylu dostala. Pokud se pro ni rozhodne, maximálně jí pomůžeme. Olympiáda nemá být o politice, postup Lukašenkova režimu je naprosto ostudný. Jsem rád, že Česká republika jednala rychle,“ informoval český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na Twitteru.

Kritička režimu prezidenta Alexandra Lukašenka se tak do vlasti v dohledné době nevrátí. Agentuře Reuters Cimanouská řekla, že ji z týmu vyhodili za kritiku trenérů, kterou zveřejnila prostřednictvím Instagramu. To běloruský olympijský tým odmítl. „Není v dobrém psychickém stavu,“ stojí v oficiálním vyjádření. V neděli vtrhli do jejího pokoje, nařídili jí, aby se sbalila a následně přes Istanbul odletěla tureckými aerolinkami domů, kde pevnou rukou od roku 1994 vládne diktátor Lukašenko.