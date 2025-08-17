Horníček v Braze září. Po postupu do play off o EL udržel třetí čisté konto v řadě
Brankář Bragy Lukáš Horníček ve druhém kole portugalské fotbalové ligy podruhé za sebou udržel čisté konto a jeho tým stejně jako v úvodním zápase sezony zvítězil 3:0. Tentokrát uspěl na hřišti nováčka Alverky.
Ve čtvrtek Horníček dalším čistým kontem pomohl Braze k postupu do čtvrtého předkola Evropské ligy. Čtvrtý tým uplynulého ročníku portugalské ligy porazil doma Kluž 2:0 a dvojzápas vyhrál 4:1. Nyní ho čeká gibraltarský Lincoln.