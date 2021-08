Favorit, nebo outsider? Ondra králem ve skalách, rychlost má ale nejhorší

Očima Adama Ondry „Výsledek olympijského závodu je určen na základě součinu jednotlivých umístění. Co to znamená? Strašně to upřednostňuje tu jedničku nebo dvojku v jedné z těch mých dvou oblíbených disciplín. Pro mě osobně je ale celkem irelevantní, jestli je člověk v rychlosti dvacátý, nebo patnáctý. Když dám příklad, součin 1x1x20 dává dvacet, průměrný výsledek ze všech tří disciplín třeba 5x5x5 dává 125. Což je asi dost překvapivé. O kombinaci tedy jde jen do určité míry. Když je člověk v jedné disciplíně v olympijském finále první, bude celkově v nejhorším případě čtvrtý. Pokud je však v jedné svojí oblíbené disciplíně až druhý, už to tak dobré není…“