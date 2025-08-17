Předplatné

Liberec - Sparta 0:2. Pražané v čele, Slovan oslabil Kayondo. Kadeřábek dal první gól

Pavel Kadeřábek slaví první gól od návratu do Sparty
Pavel Kadeřábek slaví první gól od návratu do SpartyZdroj: Michal Beranek / Sport
Fotbalisté Sparty oslavují gól Veljka Birmančeviče
Sudí Jan Všetečka ukazuje červenou kartu pro Azize Kayonda z Liberce
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
Ekvádorský křídelník John Mercado poprvé v dresu Sparty
Smutnící liberečtí fotbalisté po prohře se Spartou děkují fanouškům za podporu
Sparťan Emmanuel Uchenna se pokouší utěšit Azize Kayonda po vyloučení
Sparťan Pavel Kadeřábek pálí na libereckou bránu
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Sparty v 5. kole Chance Ligy vyhráli 2:0 v Liberci a po čtvrté výhře v řadě se dostávají do čela tabulky před mistrovskou Slavii. Vítězný gól Pražanů vstřelil Pavel Kadeřábek, který se trefil poprvé od svého návratu z Německa. Po devíti měsících se ligového gólu dočkal také Veljko Birmančevič. Slovan v domácím utkání výrazně oslabilo vyloučení Azize Kayonda, jenž ve 31. minutě dostal červenou kartu za zbytečný faul na střelce druhé branky hostů.

Sparta zdolala Liberec popáté z minulých šesti ligových utkání a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní zápas závěrečného 4. předkola Konferenční ligy proti FC Riga. V součtu všech soutěží zvítězila posedmé za sebou.

Dánský trenér hostů Priske udělal oproti čtvrteční vítězné a postupové odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia čtyři změny v základní sestavě. Objevili se v ní Kairinen s Birmančevičem, kteří do Jerevanu vůbec neodcestovali. Na lavičce začala posila Mercado, jeho kolega z ekvádorské reprezentace Preciado naopak scházel úplně poté, co v závěru utkání s arménským soupeřem schytal ostrý zákrok. Na utkání přišlo 9120 diváků. Jednalo se o nejvyšší návštěvu U Nisy od března 2019 a zápasu rovněž se Spartou.

Pražané v minulé ligové sezoně prohráli v březnu v Liberci 0:1 po nevýrazném výkonu. Tentokrát však začali aktivně a na jejich herním projevu nebyl patrný čtvrteční zápas a s ním spojené cestování.

V sedmé minutě Kofod sklepl míč pro Birmančeviče, jehož střelu zblízka zblokoval Gabriel. Hosty to dlouho nemrzelo, protože v 10. minutě Kuchta připravil palebnou pozici Kadeřábkovi a ten střelou levačkou zpoza vápna k tyči nedal Koubkovi šanci. Pro někdejšího českého reprezentanta šlo po návratu z Hoffenheimu o první gól v české lize od května 2015.

Slovan měl velkou šanci na srovnání ve 22. minutě. Mašek přistrčil míč Ghalimu, brankář Vindahl se ale roztáhl a nohou zastavil pokus nigerijského útočníka. V 31. minutě nastala pro Severočechy velká komplikace. Kayondo nedovoleně zastavil unikajícího Birmančeviče, který by postupoval sám na branku, a od hlavního sudího Všetečky uviděl červenou kartu.

Podobná situace se odehrála i v sobotním duelu Jablonce se Slavií, tam však hostující Chaloupek vyloučen nebyl. Rovněž v minulém kole Sparta od první půle hrála v početní výhodě.

Tentokrát ji zužitkovala necelé čtyři minuty po pauze. Birmančevič si po Rynešově centru vyměnil ve vápně míč s Kuchtou a zvýšil na 2:0. Srbský reprezentant zaznamenal čtvrtý soutěžní gól v sezoně, v nejvyšší soutěži ale skóroval poprvé od loňského prosince. Bývalý hráč Liberce Kuchta si připsal druhou asistenci v utkání. Pražané mají s 10 brankami spolu s Mladou Boleslaví nejlepší útok ligy.

Severočeši poté hosty i v oslabení přitlačili, na hřišti navíc plály emoce. V 65. minutě Vindahl s obtížemi vyrazil Stránského střelu z dálky a hned nato si poradil i s Ichovou dorážkou. Hlavatý pak z šestnáctky přestřelil.

Připomněli se i Pražané, Koubek zastavil Haraslínovu střelu. Vyznamenal se i proti ráně střídajícího Rrahmaniho, Birmančevič zase v nastavení zblízka zakončil nad. Další příchozí hráč z lavičky Milla pak z otočky Koubka nepřekonal.

Sparta zvítězila v Liberci ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slovan nenavázal na minulé tři domácí výhry v nejvyšší soutěži.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

