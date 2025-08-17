Liberec - Sparta 0:2. Pražané v čele, Slovan oslabil Kayondo. Kadeřábek dal první gól
Fotbalisté Sparty v 5. kole Chance Ligy vyhráli 2:0 v Liberci a po čtvrté výhře v řadě se dostávají do čela tabulky před mistrovskou Slavii. Vítězný gól Pražanů vstřelil Pavel Kadeřábek, který se trefil poprvé od svého návratu z Německa. Po devíti měsících se ligového gólu dočkal také Veljko Birmančevič. Slovan v domácím utkání výrazně oslabilo vyloučení Azize Kayonda, jenž ve 31. minutě dostal červenou kartu za zbytečný faul na střelce druhé branky hostů.
Sparta zdolala Liberec popáté z minulých šesti ligových utkání a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní zápas závěrečného 4. předkola Konferenční ligy proti FC Riga. V součtu všech soutěží zvítězila posedmé za sebou.
Dánský trenér hostů Priske udělal oproti čtvrteční vítězné a postupové odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia čtyři změny v základní sestavě. Objevili se v ní Kairinen s Birmančevičem, kteří do Jerevanu vůbec neodcestovali. Na lavičce začala posila Mercado, jeho kolega z ekvádorské reprezentace Preciado naopak scházel úplně poté, co v závěru utkání s arménským soupeřem schytal ostrý zákrok. Na utkání přišlo 9120 diváků. Jednalo se o nejvyšší návštěvu U Nisy od března 2019 a zápasu rovněž se Spartou.
Pražané v minulé ligové sezoně prohráli v březnu v Liberci 0:1 po nevýrazném výkonu. Tentokrát však začali aktivně a na jejich herním projevu nebyl patrný čtvrteční zápas a s ním spojené cestování.
V sedmé minutě Kofod sklepl míč pro Birmančeviče, jehož střelu zblízka zblokoval Gabriel. Hosty to dlouho nemrzelo, protože v 10. minutě Kuchta připravil palebnou pozici Kadeřábkovi a ten střelou levačkou zpoza vápna k tyči nedal Koubkovi šanci. Pro někdejšího českého reprezentanta šlo po návratu z Hoffenheimu o první gól v české lize od května 2015.
Slovan měl velkou šanci na srovnání ve 22. minutě. Mašek přistrčil míč Ghalimu, brankář Vindahl se ale roztáhl a nohou zastavil pokus nigerijského útočníka. V 31. minutě nastala pro Severočechy velká komplikace. Kayondo nedovoleně zastavil unikajícího Birmančeviče, který by postupoval sám na branku, a od hlavního sudího Všetečky uviděl červenou kartu.
Podobná situace se odehrála i v sobotním duelu Jablonce se Slavií, tam však hostující Chaloupek vyloučen nebyl. Rovněž v minulém kole Sparta od první půle hrála v početní výhodě.
Tentokrát ji zužitkovala necelé čtyři minuty po pauze. Birmančevič si po Rynešově centru vyměnil ve vápně míč s Kuchtou a zvýšil na 2:0. Srbský reprezentant zaznamenal čtvrtý soutěžní gól v sezoně, v nejvyšší soutěži ale skóroval poprvé od loňského prosince. Bývalý hráč Liberce Kuchta si připsal druhou asistenci v utkání. Pražané mají s 10 brankami spolu s Mladou Boleslaví nejlepší útok ligy.
Severočeši poté hosty i v oslabení přitlačili, na hřišti navíc plály emoce. V 65. minutě Vindahl s obtížemi vyrazil Stránského střelu z dálky a hned nato si poradil i s Ichovou dorážkou. Hlavatý pak z šestnáctky přestřelil.
Připomněli se i Pražané, Koubek zastavil Haraslínovu střelu. Vyznamenal se i proti ráně střídajícího Rrahmaniho, Birmančevič zase v nastavení zblízka zakončil nad. Další příchozí hráč z lavičky Milla pak z otočky Koubka nepřekonal.
Sparta zvítězila v Liberci ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slovan nenavázal na minulé tři domácí výhry v nejvyšší soutěži.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu