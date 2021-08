V antickém Řecku, kde byly během olympiád zakázány války, by je přikovali ke skále. Mezi Národní sportovní agenturou a Českým olympijským výborem se dál vyostřuje hádka kvůli covidové aféře v Tokiu.

Příčinou dalšího vyhrocení sporů mezi šéfy Filipem Neusserem (NSA) a Jiřím Kejvalem (ČOV) jsou závěry vyšetřování toho, co se dělo na palubě speciálu do Japonska. A proč to šesti sportovcům zruinovalo sny. Aktuální kolo boje by se dalo pojmenovat jako »kdo kde seděl«.

„V momentě, kdy na letišti zjistili, že jeden z pasažérů byl pozitivně testovaný, tak podle mých informací zaměnili zasedací pořádek. Nahlásili, že vedle pozitivního doktora Voráčka seděl někdo jiný,“ obvinil v úterý Neusser olympioniky ze lží.

„Vyjádření pana předsedy nás šokují. Bohužel se ve své funkci nedokázal oprostit od osobních antipatií vůči ČOV,“ stojí v reakci výboru, který manipulaci s obsazením sedadel popírá: „Jako blízké kontakty měly být označeny osoby, které seděly vedle V. Voráčka a v řadách před ním a za ním, a osoby, které s ním byly v blízkém kontaktu. Tyto osoby byly odeslány do karantény.“

Část české olympijské výpravy vyrazila v pátek do Tokia vládním speciálem







46 zobrazit galerii

Kdo tedy hraje levou? I když to není předmětem jejího vyšetřování, odpověď možná dala pražská hlavní hygienička. „Nausch Sluková seděla vedle svého manžela. A podle zasedacího pořádku, který jsme dostali, paní Sluková seděla za panem Voráčkem a přes uličku s Perušičem,“ sdělila Zdeňka Jágrová Deníku N s tím, že poblíž seděl i další nakažený Širuček (proti tomuto tvrzení se ale později skrze svůj úřad ohradila, server ale na svých informacích trvá a zvěřejnil přepis celého rozhovoru).

Toto usazení hygieničce potvrdili přítomní sportovci i ČOV. Jenže ani jeden z výše zmíněných v karanténě na rozdíl od několika členů štábu ČOV neskončil. Beachvolejbalistka Sluková i stolní tenista Širuček si před pozitivním testem ve vesnici pořizovali fotky ze sportovišť.

Šéf Neusser si za svým obviněním ČOV ze lží stojí. Blesku v úterý potvrdil, že tu informaci získal od přímých účastníků letu. Nicméně listinným důkazem nedisponuje. Ten leží někde v Tokiu a je to seznam kontaktů doktora Voráčka, který na letišti odevzdali zástupci ČOV.

„My jsme neřešili, jestli jsme dostali stejný zasedací pořádek. Neřešili jsme, kdo byl izolován. My jsme pátrali jen po zdroji nákazy,“ vysvětlila hygienička Jágrová, proč neměla zatím důvod dokument po japonské straně vymáhat.

Hygienička Jágrová: Určit pacienta nula bude složité

Mají v ruce jediný test, který po příletu vyšel pozitivní, nicméně zřejmě bude už pro analýzu nečitelný. Navíc by podle šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové, která aféru prošetřuje, potřebovali mít v ruce aspoň tři dobré vzorky.

● Nakazili se všichni od jedné osoby?

„Časová souslednost tady je, ale dokud nebudeme mít genotypizaci, nemůžeme to s jistotou říct.“

● Podaří se vám tedy vzorky všech nakažených analyzovat?

„Bohužel se nám nepodařilo zajistit biologický materiál prvního pozitivně testovaného, ani těch dalších pěti. Snažili jsme se, aby se to provedlo v Tokiu, ale ani to se nepodařilo zajistit. Proto bude složité to určit.“

● Konzultoval s hygienou olympijský výbor, jak nastavit opatření pro cestu do Tokia?

„Nebyli jsme kontaktováni kvůli radám. Pro příště bych doporučovala, aby s námi organizátor takové akce vstoupil v jednání.“