Hrozba pro Kratochvílovou? Dvě teenagerky: Ten rekord padne

Byl to nástup nové generace, od které se hodně očekává. Osmistovku na olympiádě v Tokiu ovládly dvě devatenáctileté dívky, které se v zimě přetahovaly o halový světový rekord do dvaceti let. A možná jednou budou útočit i na slavný čas Jarmily Kratochvílové 1:53,28 sekundy, jenž už 38 let trvá jako nejstarší atletický světový rekord pod širým nebem.

„Určitě si myslím, že je to možné, zvlášť když soupeřím s atletkami jako Keely. Je fantastická a je jí jen devatenáct. V dalších letech se určitě budeme navzájem tlačit. Ten rekord padne, protože my jsme dobré atletky,“ prohlásila Muová po vítězném olympijském finále v Tokiu.

Historie dokazuje, že slova jsou rychlejší než finiš na kruté trati na 800 metrů. Výchozí situace je ale nepochybně zajímavá. Muová vyhrála olympiádu v čase 1:55,21 minuty, což je pátý nejlepší výkon v celé historii Her. Hodgkinsonová je zase výkonem 1:55,88 třetí nejrychlejší stříbrnou olympijskou medailiskou. A ve svých sladkých devatenácti už překonala legendární krajanku Kelly Holmesovou, která na olympiádě v Aténách vystřihla double na osmistovce i pětistovce.

„Oběma je nám devatenáct a pravděpodobně máme před sebou dlouhé kariéry. Přijdou další souboje. Myslím, že je to báječné. Někdy lidé říkají: Jsi moc mladá, věk je ale jenom číslo,“ parafrázuje Hodgkinsonová tradiční mantru veteránů.

Koření tomuhle příběhu dává také éra super treter, které v posledních sezonách pomohly ke skokovému posunu výkonnosti na středních tratích.

Muová je už jedenáctou nejrychlejší půlkařkou historie, pouhé dvě setiny za legendární Mozambičankou Marií Mutolaovou. Její možnosti se zdají být nedozírné. Už jenom proto, že se teprve nedávno začala věnovat silovému tréninku, který osmistovka vyžaduje. Teď už má ale kariéru jasně nakreslenou. Univerzitní kariéry se vzdala ve prospěch té profesionální a rovnou podepsala smlouvu s Nike. Za manažera má Wese Felixe, bratra slavné sprinterky Allyson Felixové. A v hlavě má svůj plán. „Jediný člověk, kterého ovlivní cokoli, co se stane na dráze, budu jen já. Pokud tady bude tlak očekávání jiných lidí, pořád to bude moje kariéra, nikoho jiného,“ říká Muová.