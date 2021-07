Čtyři sportovci na olympiádě končí: Kdo jim zničil sen? Tady musí padat hlavy!

Pět let dříny, odložené těhotenství, životní úspěch. To vše vzalo během chvíle za své. Už čtyři čeští sportovci vědí, že jsou v Tokiu »zbytečně «. Že mají covid a že nesmí závodit. Kdo nese vinu za fatální selhání uvnitř českého týmu?

Pátek, 16. července. Z pražských Kbel odlétá vládní airbus směr Tokio a na jeho palubě je i 14 sportovců. Většina pasažérů je po očkování, ale rozhodně ne všichni. Třeba lékař Vlastimil Voráček vakcinací neprošel. Během letu panuje uvolněná nálada. Pravidla a roušky jsou všem pro smích. Ten ale cestujícím tuhne v tváři, když právě Voráček má při příletu pozitivní test. Covidová spirála se roztáčí.

Amatérismus

Dva dny poté zachytí antigenní testování beachvolejbalistu Perušiče. To je podezřele brzy na to, aby se nakazil od Voráčka. A rychle přibývají další: trenér plážových volejbalistek Nausch , stolní tenista Širuček a včera Nauschova svěřenkyně a manželka Markéta Sluková i cyklista Michal Schlegel. Spolu s Bárou Hermannovou (parťačka Slukové) a Širučkem už ví, že se v Tokiu nepředstaví. Že je 10denní izolace připraví o jejich zápasy a sny.

„Bohužel se nám nevyhnuly sportovní tragédie, je mi to nesmírně líto,“ komentuje zkázu šéf výpravy Martin Doktor . Všichni z covidového letu jsou vyobcováni mimo vesnici a začíná se řešit, kdo tenhle šlendrián dopustil. „Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě,“ šije David Trávníček, manažer z Her vyřazených beachvolejbalistek, do výboru, který chce vyšetřovat sám sebe. „Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vedení,“ kontruje nový šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Kdo si to odskáče?

Odpovědnost totiž nejde ani za nenaočkovaným doktorem, ani za sportovci bez roušek. Je to Český olympijský výbor v čele s předsedou Jiřím Kejvalem a Martinem Doktorem jako vedoucím výpravy do Tokia, kdo nastavoval pravidla. A kdo je očividně na rozdíl od MS v hokeji či fotbalového Eura nastavil špatně. „Dělají to, co jim nepřísluší, a nezajistí to nejdůležitější – aby sportovci v pořádku přiletěli na Hry,“ zlobí se šéf tenistů Ivo Kaderka, na kterého ČOV svalil vinu za nominaci doktora Voráčka. Budou po Hrách padat hlavy? „Ve světle skandálu se opět otevírá otázka funkčnosti současné podoby ČOV a jeho fungování do budoucna,“ volá po reformě manažer sportovních hvězd Trávníček.