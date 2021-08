Mladý Demitra pokračuje v rodinném příběhu: Táta Pavol (†36) by byl hrdý!

Od šílené tragédie v Jaroslavli uplyne za necelý měsíc deset let. A syn Pavola Demitry (†36), jedné z obětí hrozné letecké nehody, už píše svůj vlastní sportovní příběh. Lucas Demitra (18) je talentovaným fotbalistou, který podepsal čerstvou víceletou smlouvu se svým mateřským klubem AS Trenčín.

Mladý křídelník se sice vrací po vleklém zranění, ale důvěru svého klubu neztratil. Vždyť se také zapsal povedeným výkonem hned při svém debutu ve slovenské nejvyšší soutěži, když skóroval do sítě DAC 1904 Dunajská Streda. Celkově se v pěti duelech před zraněním prosadil dvakrát.

„Je to krásný pocit. Vnímám to jako ocenění ze strany klubu a teď je řada na mně. Fyzicky bych měl být v pořádku. I kondičně je to OK, měl bych být stoprocentně fit,“ uvedl k podpisu Demitra pro klubový web AS.

Sportovní kariéra se tak naplno rozjíždí a Lucas může pomýšlet vysoko. Však už také několikrát obdržel pozvánku do mládežnických slovenských reprezentací. Talentovaný hráč by mohl reprezentovat i Spojené státy americké, protože se narodil v St.Louis, kde jeho otec toho času působil, ale zcela přirozeně má v srdci Slovensko.

To totiž reprezentoval i jeho otec Pavol, akorát v jiném sportovním odvětví a to hokeji. Vynikající hráč tragicky zemřel při letecké katastrofě v ruské Jaroslavli, kde se ihned po startu zřítilo letadlo s celým týmem Lokomotivu. V týmu z KHL společně s Demitrou působili i čeští hokejisté Jan Marek , Josef Vašíček a Karel Rachůnek .