Syn legendy Demitry září ve fotbale. Tak hodný, až je na facku, říká kouč

Letos v září uplyne deset let od tragické nehody letadla s hokejisty Lokomotivu Jaroslavl, při níž zahynuli i čeští reprezentanti Jan Marek , Karel Rachůnek a Josef Vašíček . A také slovenská legenda Pavol Demitra , borec se 847 starty v NHL. Jeho synovi Lucasovi bylo tehdy osm let.

Nyní sedmnáctiletý teenager vrací příjmení Demitra zpět do hry. Akorát ne v hokeji, nýbrž ve fotbale. Na jaře zatím patří pevně do základní sestavy AS Trenčín, který ve třech kolech získal sedm bodů. A hned při svém debutu proti Dunajské Stredě Demitra junior dokonce i skóroval.

„Velmi jsem si to užil. Jsem šťastný, že jsem dal gól. Škoda jen, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce,“ uvedl ostře sledovaný odchovanec po divoké remíze 3:3.

Posun do ligového áčka byl přitom spíš improvizace než plánovaný tah.

„V přípravě jsme měli menší problémy s křídly a napadlo nás, že dorostenci momentálně netrénují a my mezi nimi máme jednoho talentovaného chlapce, který sedí doma,“ přiznal asistent trenéra Juraj Ančic pro deník SME. „Po zapojení do tréninkového procesu se od prvních chvil ukazovalo, že nemá problém se vyrovnat s tlakem. Nepodlehl mu ani v mistrovském zápase. Na hřišti působil vyspěle.“

Trenčín je výchovou skvělých fotbalistů proslulý, pro evropskou scénu připravil Stanislava Lobotku, Matúše Bera či Patrika Hrošovského . A taky třeba Leona Baileyho, současnou hvězdu Bayeru Leverkusen.

Demitra by je mohl následovat.

„Jeho strop doopravdy dnes nedokážu odhadnout. Ale určitě je velmi vysoko, má správně nastavenou hlavu. Když bude takto pokračovat, čeká ho světlá budoucnost kvalitního evropského hráče,“ tvrdí Ančic, bývalý fotbalista Liberce či Sparty, který Demitru zná jako málokdo.

„Není to typ, který na sebe upozorňuje. Je to slušně vychovaný a hodný kluk, možná je to někdy až na škodu. Podobný typ je třeba i Jakub Kadák. Někdy jsou tak hodní, že bych jim za to nafackoval,“ přiznává Ančic s úsměvem.

Plachý fotbalista, jehož sestra Zara se věnuje atletice, je na Slovensku momentálně hit, celá země jeho příběh pozorně sleduje. Dvakrát za sebou byl na titulní straně deníku Šport, zničehonic se ocitl pod pečlivým drobnohledem.

A velkým tlakem.

„Zvládne to, je to inteligentní chlapec,“ věří generální manažer klubu Róbert Rybníček, který s PR oddělením o Demitru pečlivě pečuje. „Budeme se snažit mu pomoct. Lucas je s tím ztotožněný a poslouchá nás. Jsme na nejlepší cestě, abychom ho připravili nejen pro Trenčín, ale i pro zajímavý evropský klub.“

Pavol Demitra by na syna byl určitě pyšný už teď.

TRUMFY LUCASE DEMITRY

zdroj: sme.sk

RYCHLOST

Ta hned bouchne do očí. „Na svůj věk byl vždy extrémně rychlý. Byl úplně odstřelený od ostatních,“ říká Juraj Ančic, asistent trenéra AS Trenčín. „Až dospěje a zesílí, bude ještě dynamičtější.“

KONCOVKA

Debut ve slovenské nejvyšší soutěži proti Dunajské Stredě (3:3) hned ozdobil brankou. „Vždy měl čuch na góly, odmala uměl zakončit pravou i levou. Rozhodl první dotek, proměnil to jako zkušený mazák,“ kvituje Juraj Ančic.

MENTALITA

Nelítá v oblacích, stojí nohama pevně na zemi. „Je správně nastavený. Když dostane důvěru, dokáže ji přenést na hřiště. A umí být lídrem, který táhne tým,“ líčí Juraj Ančic. „A na hřišti má sebevědomí, to se mi líbí.“