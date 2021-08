Jablonecká zkušenost jede. Agent k Pilařovi: Myslel jsem, že to přijde dřív

Byl to střet dvou generací, který vyzněl drtivě pro tu starší. Základní jedenáctka Žiliny s věkovým průměrem 21,5 roku v Jablonci tvrdě narazila. Nad energií a talentem mládí měla tentokrát jednoznačně navrch zkušenost a dokonale zvládnuté řemeslo.

Platilo to ostatně i v rámci vítězného týmu, kde Václav Pilař s Janem Krobem na levé straně jednoznačně zastínili tandem Dominik Pleštil – Libor Holík na opačném kraji hřiště.

„Pokud jsem se nedávno vyjádřil, že v aktuální formě je Venca Pilař jedno z nejlepších křídel ligy, tak bych chtěl říct, že jsem nekecal... A Krob tři asistence, to se rozhodně počítá,“ vyťukal hned po zápase na Twitter Jakub Podaný, který ještě v minulé sezoně za Jablonec hrál.

V Pilařově případě určitě nepřehání, dvaadvacetinásobný reprezentant chytil v nové sezoně skutečně vynikající formu. Nastoupil zatím do všech sedmi zápasů a nezklamal ani proti Celtiku či Bohemians, tedy v zápasech, které zelenobílým výsledkově ani herně nevyšly.

„Pro mě to není žádné překvapení, myslel jsem, že to přijde daleko dřív,“ říká Jiří Müller z agentury ESAM, která Pilaře zastupuje. „Chuť měl Venca vždycky, šlo jen o to, aby to našlo společnou řeč s jeho tělem. Trenér Rada pochopil, co pro svou pohodu potřebuje, a Venca jim to vrací těmito výkony.“

Müller naráží na křehké zdraví svého klienta, který si užil svoje zejména s koleny. A potřebuje tak individuální přístup, někdy i úlevy v tréninku, nebo aspoň jinou zátěž než zbytek týmu. V Olomouci to byl kámen úrazu, trenér Radoslav Látal odmítal dělat mezi hráči výjimky, což jejich vzájemný vztah nenapravitelně narušilo a skončilo Pilařovým hořkým odchodem.

V jabloneckém azylu však odchovanec Hradce Králové po aklimatizační sezoně v té druhé naplno rozkvetl.

„Kromě pana Rady na tom má zásluhu i pan Pelta, který Vencovi od začátku věřil,“ připomíná Müller osobu jabloneckého bosse. „Říkal, že si pořád pamatuje Vencův gól proti Holanďanům, prý z toho tehdy měl málem orgasmus,“ dodává s úsměvem.

O dva roky starší Krob působí v Jablonci ještě o sezonu déle – a na rozdíl od Pilaře se zejména proti Celtiku trápil. Až příliš bylo znát, že má z rychlostně skvěle vybavených soupeřů velký respekt, šly přes něj i nějaké góly. Rada, sám bývalý levý bek, však Kroba v sestavě podržel, a podsaditý obránce se mu proti Žilině odvděčil parádním výkonem.

Zcela vymazal Adriána Kaprálika, považovaného za největší hvězdu hostí, a navíc nahrál na trefy Miloše Kratochvíla, Jakuba Považance a Jakuba Martince.

Krobova vyhlášená precizní levačka se ozvala v pravý čas.