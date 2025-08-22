Předplatné

ONLINE: Zbrojovka hraje na hřišti Chrudimi bez gólů, Budějovice - Sparta B 2:0

Zbrojovka v Pardubicích čelí Chrudimi
Zbrojovka v Pardubicích čelí ChrudimiZdroj: X/FC Zbrojovka Brno
iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Další fotbalový víkend otevírají čtyři zápasy 7. kola Chance Národní Ligy. Zbrojovka Brno pod koučem Martinem Svědíkem naposledy poprvé prohrála, nyní se ovšem chce vrátit na vítěznou vlnu na hřišti Chrudimi v Pardubicích. České Budějovice po ukončení předlouhého čekání na vítězství chtějí přidat další doma proti B týmu pražské Sparty. Hraje rovněž Prostějov s Jihlavou a Příbram čelí béčku Baníku Ostrava. Všechny druholigové zápasy startují od 18.00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE 2. poločas
01Tipsport7,43,41,52Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport5,42,71,9Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,63,65,6Detail
LIVE 2. poločas
20Tipsport1,098,520Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Artis52126:117
12Příbram62047:146
13Chrudim51229:115
14Č. Budějovice61234:135
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů