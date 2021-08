Ze Slavie do PSG! 3 tituly a nazdar, je čas se posunout, vzkázala hvězda

Fotbalové PSG posiluje na všech frontách, nejen v mužském áčku. Do Paříže se minimálně na příští dva roky přesouvá hvězda českého ženského fotbalu (a sociálních sítí) Barbora Votíková. Do Francie se jde porvat o místo jedničky, ale v jednom z nejlepších klubů světa bude mít těžkou práci.

„Tímhle příspěvkem uzavírám jednu z mých velkých a povedených životních kapitol. Ve Slavii jsem strávila 6 sezón a byla mi ne jen fotbalovým domovem. 3 tituly - NAZDÁR! Čtvrtfinále ligy mistrů. Tisíce lidí na stadionu v zádech. Díky Slavie, že jsi mě dostala až sem, otevřela dveře k dalším příležitostem a výzvám,“ rozloučila se fotbalová brankářka a YouTuberka Barbora Votíková s Českem.

Na Instagramu ještě nezveřejnila, kde bude působit dál, o chvíli později ale její příchod oznámilo věhlasné PSG. Gigant, který rychle roste i na poli ženského fotbalu, když poprvé v historii vyhrál francouzskou ligu a předčil hvězdy z Olympique Lyon. Česká hvězda podepsala pod Eiffelovou věží smlouvu do roku 2023.

Shodou okolností přichází jen pár týdnů po Lionelu Messim, byť samozřejmě s menší pompou. Nyní budou součástí stejné organizace. „Je to super úlet. Ke všemu budu nosit na dresu stejné číslo jako právě Lionel Messi, budeme spolu sdílet pařížskou třicítku,“ řekla v rozhovoru pro web Slavie.

Popularizátorku ženského fotbalu v Česku a dlouholetou brankářku reprezentace ale rozhodně nečeká snadná úloha. Za PSG chytá Němka Charlotte Vollová, zároveň ale odešla dlouholetá jednička Christiane Endlerová.

„Mým cílem je se samozřejmě porvat o místo jedničky, i když to bude vzhledem ke konkurenci velmi těžké. Chtěla bych odehrát co nejvíce zápasů bude možno, obhájit titul francouzského mistra a dostat se co nejdále v Lize mistryň nejlépe do finále. Cílem také je zapadnout do týmu nebo se naučit aspoň trošku francouzsky,“ plánuje Votíková.