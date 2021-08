Paralympiáda v Tokiu: české medailové naděje, vlajkonošem zlatý plavec z Ria

Olympijské hry jsou více jak tři týdny minulostí, v Tokiu to však znovu žije sportem. V úterý byly v Japonsku zahájeny paralympijské hry, kterých se účastní přes čtyři tisíce hendikepovaných sportovců ze 162 zemí světa včetně České republiky. Ta do Tokia vyslala 28 reprezentantů. Připomeňte si také jaké medaile čeští sportovci přivezli z poslední paralympiády v Riu de Janeiro a kdo jsou největší medailové naděje pro letošní rok.

Na zahajovacím ceremoniálu nesl českou vlajku jediný zlatý hrdina předchozích Her v Riu (50 m znak) plavec Arnošt Petráček s atletkou Evou Datinskou. Petráček má vrozenou vadu horních i dolních končetin, konkrétně absenci pažních kostí a luxaci (vymknutí) kolenních kloubů. Pro Tokio je po zlatém úspěchu v Brazílii nadějí na další medaili. Vlajkonoškou, která se k němu připojila, byla Eva Datinská, reprezentantka ve vrhu koulí a hodu diskem. I ona uspěla v Riu, kde ještě pod příjmením Berná získala svoji už čtvrtou bronzovou medaili v hodu koulí (2004, 2008 ,2012 , 2016).

Česká paralympijská výprava si z Ria odvezla sedm medailí (1 - 2 - 4), což bylo o čtyři méně než v roce 2012 v Londýně. I tak byli hendikepovaní sportovci velmi spokojení a se sedmi by se určitě spokojili i letos, protože jich do Tokia cestuje pouze 28 oproti 37 před pěti lety. Kdo v Riu uspěl?

Medailové naděje letos

Řeč už byla o Arnoštu Petráčkovi, který obhajuje zlatou medaili na znakařské padesátce, ale i lukostřelcích, kteří budou chtít prodloužit svoji sbírku úspěchů od roku 2008. Také plavkyně Běla Třebínová by mohla navázat na stříbrnou a bronzovou z Ria. Ale co další, kteří končili těsně za stupni vítězů. Můžou v Tokiu poskočit o něco výš? Kousek za bronzovou Evou Bernou (nyní Datinskou) skončila na 5. místě ve vrhu koulí Anna Luxová. Cyklista Ivo Koblasa byl v časovce na 20 km rovněž pátý, zároveň je vicemistrem světa a mistrem Evropy v roce 2021 právě v časovce. Uspět by mohl i střelec a nováček na paralympiádě Tomáš Pešek, který se stal mistrem světa ve vzduchové pistoli na 10 metrů v Sydney v roce 2020.