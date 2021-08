Jágrova Dominika (27) to pěkně rozjela! Tanečky na oslavě narozenin Jardova přítele

S Jaromírem Jágrem (49) ho pojí dlouholeté přátelství, ale Luboš »Čužák« Rys si výborně rozumí i s milou hokejového génia. A když na Kladně slavil své 77. narozeniny, s Dominikou Branišovou (27) řádil na parketu jako za mlada!

Když ještě Jágr válel v NHL, »Čužák« mu celých 15 let zajišťoval zázemí. Jak sám říkal, byl pro hokejistu bráchou, ségrou, manažerem, řidičem, kuchařem a v prvé řadě kamarádem. Jaromír s přítelkyní Dominikou tak na narozeninové oslavě logicky nemohli chybět. A na bujaré párty bylo veselo především zásluhou tmavovlasé krásky.

Jardův výběr chválí

Dominika se před 400 stovkami hostů pustila do rozpustilého tanečku s oslavencem. „Provedl jsem ji, to je slušnost,“ směje se Rys. „Byl to krásný taneček, ale jen krátký. Nohy už nejsou jako dřív,“ dodává někdejší Jágrův důvěrník.

Rys po Jágrově boku zažil nejednu partnerku, ale tu nynější naprosto schvaluje. „Dominika je fajnová mladá dívka. Musím říct, že to s ní Jarda trefil,“ říká.

Přání od legendy

Zatímco Dominika vesele křepčila na parketu zahradní restaurace, Jaromír vše sledoval z povzdálí. Ale i on se k oslavenci dostal, byť ne na taneček. „Popřál mi hlavně hodně zdraví, radosti a dobré nálady. Ale co jsem od něj dostal, to nevím, chraň bohu. Dárků byla taková spousta, vůbec nevím, co bylo od koho,“ usmívá se muž, který už brzy bude moci Jágrovi narozeninovou pozornost oplatit.

Kladenský majitel a útočník oslaví 50. Narozeniny v únoru a »Čužák« už má vymyšlené překvapení. „Když to vyjde, rád bych mu připravil velký koncert. Bylo by to ocenění nejen ode mě, ale od všech fandů hokeje a normálních lidí,“ plánuje kamarád.