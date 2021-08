Noc s legendou: Fanoušci se dočkali. Jágr v neděli nabídne svůj příběh

Má to být nezapomenutelný večer. Noc s legendou nabídne světový příběh, emoce i zábavu… „Moc se těším!“ hlásí sám hlavní hrdina.

Na show přitom lidé čekali téměř dva roky. Když na podzim 2019 slavný hokejista na tiskové konferenci s promotérem Petrem Větrovským tuhle novinu pustili do světa, nikdo nečekal, že se kvůli covidu několikrát bude muset odložit.

Fanoušci se dočkali. V neděli od 19 hodin. Místo stejné: Fórum Karlín v Praze. „Jaromír nechce lidi nudit, takže v rámci večera bude i dost zábavy a dorazí hosté. Jak hokejoví, tak i hudební. Jména samozřejmě neprozradíme, ať se mají diváci na co těšit,“ uvedl promotér večera Petr Větrovský z VDN Promo.

Formát těchto večerů už organizoval také s proslulými boxery Mikem Tysonem, Tysonem, Furym nebo třeba s MMA hvězdou Attilou Véghem. Teď fanouškům otevře svůj život legendární číslo 68.

„Spousta lidí si myslí, že příběh našeho nejslavnějšího sportovce zná, ale tak to není. Ten příběh je ještě zajímavější, než jak byl dosud popsán třeba i v médiích,“ pokračuje Větrovský.

Stejná akce byla i v plánu v Bratislavě, protože rovněž na Slovensku má legendární útočník dost příznivců. To je dle promotéra stále v plánu ,,Často dostáváme dotazy na akci na Slovensku. Ta platí. My jen čekáme, až tam skončí podmínka, že neočkovaní musí do karantény. Nemůžeme udělat to, že když si někdo koupil lístky třeba z Moravy a není naočkovaný, tak půjde kvůli tomuto eventu do karantény. To nechceme,“ uzavřel Větrovský.

Akce ve Fóru Karlín začíná v neděli v 19 hodin a na iSportu vám z ní přineseme všechno podstatné.