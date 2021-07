Kanadský gólman v Kladně: nalákal ho Faksa. Proč za rok chytal jen dvakrát?

V blížící se sezoně by měl mít na své zbroji co největší zodpovědnost. Kladenští hokejisté se po návratu do Tipsport extraligy chtějí co nejvíc spoléhat na kanadského brankáře Landona Bowa. Člen početné zámořské legie, která před ročníkem posílila Rytíře, si v Evropě zachytá poprvé. Po letitém boji o místo v brance Dallasu se nyní ohromně těší na slibovanou porci zápasů v Česku. „Mimo hokej jsem také zvědavý na jiný životní styl,“ řekl pětadvacetiletý gólman v prvním rozhovoru pro klubový web.

Odejít za hokejem do Evropy Landona Bowa údajně vždy lákalo. Jak řekl pro web rytirikladno.cz, klíčovou roli při rozhodnutí poprvé opustit zámoří, sehrál minulý ročník a hledání nové výzvy. Rodák ze St. Albert si v uplynulé sezoně moc nezachytal. Za farmu Stars v Texasu hrál pouze dvě utkání! Za ohromně malým vytížením nestálo zranění, ale role trojky Dallasu, před kterou si místo mezi třemi tyčemi pevně drželi gólmani Anton Chudobin a Jake Oettinger.

„Kdykoliv, kdyby to bylo potřeba, jsem měl být pořád připravený jít do brány Dallasu. Přede mnou však stabilně chytali Anton Chudobin a Jake Oettinger, což jsou výborní brankáři. Třeba Jake je stále hodně mladý a má podle mého názoru před sebou velmi nadějnou kariéru. To byl však i důvod pro to, že jsem chtěl změnu. Věděl jsem, že v Česku budu mnohem více vytížený a budu se moci ukázat,“ vracel se nikdy nedraftovaný hokejista ke konci boje o NHL, v níž nastoupil do dvou zápasů.

Ani v jednom případě nebyl startovacím gólmanem, při svém debutu se však Bow zaskvěl proti Penguins, dokonce zmařil i šanci Sydneyho Crosbyho. „Když jsem byl dítě, on byl ohromnou hvězdou a stále je. Vychytat ho byl velký zážitek,“ zavzpomínal vytáhlý Kanaďan na premiérový zápas v Pittsburghu, kam se po povolávacím rozkazu ze Stars stihl jen taktak přemístit. Více startů v NHL, o kterou v Dallasu usiloval od roku 2016, už ale nepřidal a ani nepřidá (alespoň zatím). Zámořského brankáře nyní čeká nová výzva v Kladně.

Co Bowa vlastně přivedlo k Rytířům? „Je to další zajímavá zkušenost v mojí dosavadní kariéře a beru to i jako velkou příležitost, které si velice vážím. Pochopitelně je zajímavé, že máte možnost si zahrát s Jaromírem Jágrem . To beru jako něco, co se nepovede každému. Jsem na to hodně zvědavý. Kladnu chci pomoct udržet se v extralize. Jsem přesvědčený o tom, že se nám to povede, a že budeme úspěšní,“ věří nová kladenská jednička, která již se Středočechy trénuje.

O Česku toho moc nevěděl. Od několika přátel ale slyšel vyprávění o nádherné Praze, kterou má v úmyslu poznat. „Musím rozhodně využít toho, že Praha je od Kladna opravdu kousek,“ usmíval se Bow. Na Tipsport extraligu ho pro změnu nalákal český útočník Radek Faksa. Někdejší spoluhráč z farmy i hlavního týmu organizace Stars kanadskému dlouhánovi podal informace o kvalitní úrovni české soutěže, jednotlivých týmech a rozhodně i několik typů na zajímavá místa v tuzemsku.

195 centimetrů vysoký brankář by vedle Prahy rád navštívil české hrady a zámky, ale i vesnice. Chce zjistit, jak to vypadá v Evropě, kde je podle Bowa úplně jiná kultura a životní styl. Má rád historické památky, centrum Kladna tak na posilu Rytířů, která se ráda věnuje i golfu či rybaření, udělalo dobrý dojem. „Pomalu se učím i nějaká česká slovíčka, abych ukázal, že nespoléhám jen na angličtinu," prozradil.

Bow v kladenské kabině osobně zatím nikoho nezná, dokonce ani ostatní členy zámořské legie v čele s kanadským trenérem Jeffem Paulem.

„V AHL jsem hrál proti Dotchinovi, který tam působil v San Antoniu. Vzhledem k tomu, že jsem hrál v Austinu, San Antonio bylo našim častým soupeřem. Proto si ho dobře vybavuji, je to kvalitní hráč. Chytal jsem také proti Woodovi, když hrál za Tucson. Má dva metry, takového hráče nelze přehlédnout," řekl Bow na adresu dřívějších soupeřů a nově spoluhráčů.

Kladenští fanoušci budou mít zřejmě možnost poprvé vidět v akci nového fantoma Rytířů ve čtvrtek 5. srpna v Příbrami, kde parta kolem kapitána Tomáše Plekance odehraje první přípravný zápas před novou sezonou proti Jihlavě.

