Kanadský kouč o Kladnu: Je to velký závazek. S Jágrem se znal už dřív

Jak probíhá adaptace?

„Nějaký čas to pochopitelně zabere. Pořád je to hokej, ale trošku jiný. Musíme se přizpůsobit na ledě, ale i mimo něj. Musím říct, že nám všichni pomáhají. Jak klub, tak celé město. Víme, jaký je náš úkol. Co nejlíp se nachystat na extraligu.“

Zatím jste spokojený?

„Člověk nikdy nemůže být spokojený. (usměje se) Ale ano, pracujeme na tom.“

Co zatím z vašeho pohledu hapruje?

„To nikomu kromě hráčů neřeknu. Jsou věci, na kterých musíme zamakat. Víme, že jsou tady velká očekávání, toho se nezříkáme. Někdy je to trošku boj, aby si člověk v novém prostředí na všechno zvykl. Je to nějaký proces, ale děláme maximum, abychom to zvládli.“

Jakou přesně máte roli v realizačním týmu?

„Zaměřuju se na defenzivní práci. Nejenom u beků, ale celé mužstvo musí hrát dobře v naší třetině. Je to o strategii, taktice, disciplíně a tvrdé práci.“

Je právě tvrdá práce to, co chcete nejvíce pohlídat a měla by to být kanadská doména?

„Ano. Tvrdá práce vede k vítězství, ale je jedno, v jaké je to lize, jakou se mluví řečí a jakou máte národnost v pasu. Všichni se musíme naladit na stejnou notu. Zápasy jdou rychle za sebou, musíme mít daná základní pravidla. Je to i o schopnosti improvizovat. Snažíme se k hráčům přistupovat, že jsou to profesionálové. Ale na druhé straně také oni musejí hrát jako profíci.“

V Kladně se vám líbí?

„Jo jo, všichni jsou na mě milí, což mi moc pomáhá.“

Jaké máte reakce z domova, že jste se vydal do evropského dobrodružství?

„Už jsem tady hrál, takže jsem měl představu, do čeho jdu. Každopádně vnímám, že je to velký závazek. Práce trenéra je dělat z hokejistů lepší hráče. Někdy kvůli tomu člověk z toho nespí a už chápu, čím si procházeli moji trenéři.“ (usměje se)

Jaká je spolupráce s Jaromírem Jágrem ?

„Skvělá. Vídali jsme se už předtím, takže se známe. Jeho kariéra mluví sama za sebe. Podívejte se na jeho oddanost a všechno, co dává klubu. Je to neuvěřitelné. Stejně jako jeho tréninková morálka. Když on je tím, kdo nejvíce maká, je to příklad pro ostatní.“

Kladno vsadí na kanadský styl! Pomoci k tomu má šest zámořských posil i trenér Paul

